Gli studenti del Vanoni incontrano gli Orticanoodles

Si è tenuto, lunedì 30 marzo, l’incontro tra gli studenti della classe quinta CAT dell’ISS Vanoni di Vimercate guidati dal professor Ghislotti e il collettivo di street art Orticanoodles, composto da Wally (Walter Molin) e Alita (Alessandra Montanari), nell’ambito del progetto partecipativo legato alla realizzazione di un murales

dedicato alla memoria della Resistenza.

L’iniziativa

Il progetto, già approvato dalla Giunta nel novembre 2025 punta a coinvolgere attivamente i ragazzi non solo come spettatori, ma come parte integrante del processo creativo.

Gli artisti hanno illustrato agli studenti le tecniche di realizzazione, tra cui la tecnica dello spolvero, metodo rinascimentale con cinquecento anni di storia, che prevede il trasferimento del disegno sulla parete tramite strumenti tradizionali. Ai ragazzi è stato anche chiesto di riflettere su come contribuire alla parte alta della

parete — il timpano, considerata la porzione più nobile della composizione — con un’idea che parta dalla loro ricerca e dal loro pensiero: una citazione, un disegno, uno stemma, un simbolo che incarni il concetto di integrazione tra memoria storica e partecipazione giovanile.

“L’arte ha una funzione sociale, – hanno sottolineato gli Orticanoodles – non interveniamo a gamba tesa: coinvolgere le scuole è parte del lavoro stesso”.

All’incontro erano presenti anche l’assessore alla Cura della Città Sergio Frigerio e i rappresentanti dell’Anpi, Savino Bosisio, Luciano Perrone e Sergio Scaccabarozzi, che hanno raccontato agli studenti la storia dei partigiani del territorio, offrendo il contesto storico e umano che ispirerà l’opera.