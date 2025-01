60 studenti, accompagnati da 7 insegnanti, dal Sindaco di Renate Claudio Zoia e dal Consigliere comunale Fabio Giuseppe Manganini, sono stati ospiti a Palazzo Pirelli per una visita didattica. Provenienti dagli Istituti “A.Sassi” di Renate e “Santa Giovanna Antida” di Mandello del Lario, i bambini, tutti di quinta, sono stati accolti dai funzionari del Consiglio regionale, che dopo averli accompagnati in Aula consiliare, hanno loro illustrato come funziona l’assemblea legislativa, in cosa consiste il compito degli eletti, come avviene l’elezione dell’Ufficio di Presidenza e come si vota un provvedimento. Un passaggio dell’intervento rivolto ai ragazzi è stato dedicato anche alla storia e al valore architettonico del Grattacielo, simbolo del capoluogo lombardo e costruito tra il 1956 e il 1960 da Gio’ Ponti.

Gli studenti della primaria di Renate ospiti a Palazzo Pirelli

I giovanissimi ospiti hanno preso posto tra i banchi dove di consueto siedono i Consiglieri regionali durante le riunioni del parlamento regionale e hanno presentato le loro proposte, vere e proprie “interpellanze” e “mozioni”, in particolare sullo sport e per migliorare alcuni servizi civici.

Davanti al Presidente del Consiglio regionale Federico Romani e ai Consiglieri regionali Gian Mario Fragomeli (PD) e Paola Pollini (M5Stelle) sono stati sollevati diversi temi: aumentare le attività sportive all’interno delle scuole, curare meglio la manutenzione del campo da calcio, realizzare una piscina comunale, occuparsi maggiormente del benessere degli animali compresi quelli ospiti dei rifugi comunali, migliorare la situazione del traffico e delle infrastrutture stradali nei loro paesi.

Il Presidente Romani, di fronte alla giovane platea, ha sottolineato la grande sensibilità della scolaresca nei confronti di temi particolarmente importanti, come per esempio lo sport, grande alleato nella crescita dei giovani.

“E' importantissimo – ha ribadito Romani – coinvolgerli sin da piccoli nella vita istituzionale del Paese. In un momento storico in cui la politica è percepita come distante dai cittadini è fondamentale stimolare il loro interesse e la loro curiosità. Solo così si pongono le basi per crescere i nuovi protagonisti dello sviluppo delle nostre comunità. Le visite delle scuole lombarde in Consiglio regionale sono un investimento sul futuro”.

La visita delle due scolaresche di Renate e Mandello si è conclusa al 26° piano di Palazzo Pirelli, il Piano della Memoria, da cui è stato possibile ammirare, nonostante la giornata uggiosa, il bellissimo skyline milanese.