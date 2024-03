Gli studenti delle scuole medie di Meda protagonisti del Consiglio Comunale dei ragazzi

Ieri, Mercoledì 20 marzo 2024, la Sala Consiliare del Comune di Meda ha assunto una nuova veste, fresca e dinamica, perché ha accolto gli studenti delle Scuole Medie “Anna Frank” e “Traversi”.

A Meda i giovani ancora una volta i protagonisti

Con il supporto dell’Amministrazione e dei docenti, si è svolto il Consiglio Comunale dei ragazzi, nominando Sindaco, Vicesindaco, Assessori e Consiglieri. Gli studenti dell’Istituto “Traversi” hanno rivestito la carica di Sindaco, Assessore al Territorio, alle Comunicazioni, alla Cultura, allo Sport e di Consigliere alle Comunicazioni.

Gli alunni dell’Istituto “Anna Frank” hanno rappresento, invece, la carica di Vicesindaco, Assessore alle Pubbliche relazioni, all’Istruzione e di Consigliere al Territorio.

L’Assessore all’Istruzione e alla formazione professionale, Avvocato Mara Pellegatta ha aperto la mattinata accogliendo i ragazzi e ringraziandoli per essersi messi in gioco. Segue con qualche parola il Sindaco Luca Santambrogio, sottolineando la valenza storica della Sala Consiliare, ricca di valore e cultura. Prima di questa sala, infatti, era proprio l’Istituto “Anna Frank” a ospitare le sedute del Consiglio Comunale. Di qui l’importanza di racchiudere la vita politica all’interno della sede comunale.

E ora spazio agli studenti …

Nome per nome, i ragazzi sono stati chiamati a ricoprire la loro carica nel Consiglio Comunale, prendendo posto, guardando il pubblico fatto di altrettanti studenti, e iniziando così la discussione circa un questionario ideato dal CRR. Obiettivo: capire quali infrastrutture adatte ai ragazzi dovrebbero essere introdotte nella Scuola e nella Città di Meda. Diversi i punti emersi, come la necessità di spazi all’aperto e al chiuso, aree verdi sicure e attrezzate, specifici progetti di promozione della mobilità dolce, mezzi di trasporto pubblico potenziati, aree in cui lasciare il materiale scolastico, spazi in cui esprimersi e svolgere attività come il club del libro o corsi di botanica e tanto altro. Il tutto nell’ottica di poter vivere Meda in

maniera più aggregante, partecipativa e sicura.

Esigenze, queste, che incontrano la volontà dell’Amministrazione di assicurare spazio e tempo ai giovani medesi, desiderosi di poter cambiare, in ottica virtuosa, il volto della Città. Una prospettiva che anche la Consulta “Meda – Giovani” sta adottando con un passo ancor più concreto, grazie al supporto di Spazio Giovani, cui referenti hanno ribadito l’importanza dei due progetti che stanno prendendo vita a Meda, esprimendo il valore della condivisione e della partecipazione attiva.

La soddisfazione del sindaco

“Vi ringrazio per la partecipazione e la qualità delle vostre proposte, mi hanno colpito. Avete sollevato tematiche importanti anche per noi adulti e vi dico che ci stiamo lavorando - ha commentato il Sindaco di Meda, Luca Santambrogio. Sarebbe ottimo poter adattare la Città alla mobilità dolce, riducendo le situazioni di pericolo e aumentando la sicurezza stradale. Allo stesso modo, la Medateca sta cercando, sempre più, di variare le sue proposte allargando il suo target. E ancora, stiamo cercando di valorizzare gli spazi urbani attraverso il verde. La Consulta Meda-Giovani invece ci sta indirizzando verso l’organizzazione di due eventi pensati per aggregare, unire, rendere partecipi i giovani e la stessa Meda. Occasione, la Consulta, che vi invito a cogliere prendendone parte. Stiamo lavorando a fondo per aumentare gli spazi dedicati a voi, con il tentativo di rispondere alla crescente richiesta di aree studio dovuto all’arrivo di circa 5 mila studenti, qui a Meda, da Comuni limitrofi. Mi complimento con voi e con i vostri docenti per il lavoro svolto perché molto reale e concreto. Siamo al lavoro per rendere Meda un luogo positivo, di incontro, fatta su misura per coloro che la vivono tutti i giorni.”

Proposte mature e spontanee