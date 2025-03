Gli studenti di Besana in Brianza sono stati in visita oggi, giovedì 20 marzo, a Palazzo Pirelli e a Palazzo Lombardia.

La visita didattica ha coinvolto gli studenti dell'ISS "M.k. Gandhi" che hanno avuto la possibilità di visitare due luoghi simbolo delle istituzioni lombarde.

Gli studenti di Besana in visita a Palazzo Pirelli e Palazzo Lombardia

Ad accogliere gli studenti il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.

I 33 studenti della Scuola secondaria di II°, accompagnati dai loro docenti Maria Consilia Petrucci, Salvatore Rotondo e Laura Di Terlizzi, anche Sindaco di Nibionno, che ha avuto un ruolo determinante nell'organizzare l'attività, hanno partecipato a un'attività formativa, prendendo posto tra i banchi dei Consiglieri regionali, per apprendere i compiti e il funzionamento dell’Assemblea legislativa.

In particolare, nell’Aula consiliare di Palazzo Pirelli, gli studenti hanno avuto l’occasione di porre domande su tematiche di grande rilevanza per il nostro territorio, come i trasporti e la sicurezza, grazie a un confronto diretto con i rappresentanti regionali, stimolando riflessioni sulla relazione tra istituzioni e comunità.

I ragazzi, guidati dai funzionari del Consiglio regionale, hanno avuto l’opportunità di simulare le modalità di voto elettronico e prendere parte a una discussione sull’approvazione di una legge regionale. L’incontro ha permesso così agli studenti di entrare in contatto con le dinamiche istituzionali e di vivere in prima persona un'esperienza di partecipazione civica, contribuendo alla formazione di cittadini consapevoli e attivi.

Successivamente, gli studenti hanno visitato il Belvedere di Palazzo Lombardia, dove hanno potuto godere di una vista panoramica della città.