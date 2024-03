Gli studenti di Lentate in visita al Consiglio regionale

“In un momento storico in cui la politica è percepita come distante dai cittadini e in cui la partecipazione al voto, nelle elezioni di qualsiasi livello, è bassissima, dobbiamo cercare di stimolare la curiosità dei più giovani verso le istituzioni – ha dichiarato il Presidente Romani -. Solo così, crescendo, potranno diventare protagonisti dello sviluppo delle loro comunità. Le visite delle scuole lombarde in Consiglio regionale sono un investimento sul futuro e un’esperienza di crescita all’insegna dei valori della democrazia e della conoscenza. Un’esperienza che auspico faccia crescere nei giovani la consapevolezza e la curiosità verso le esigenze del mondo che li circonda e magari anche l’interesse a farsene carico”.