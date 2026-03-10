Consegnato il Green kit alla primaria Moro

Alle classi 4A e 4D consegnato il materiale del progetto "Facciamo fiorire la nostra scuola" per coltivare un piccolo orto. Educazione, natura e sostenibilità in un’iniziativa divertente e formativa

Nei giorni scorsi a Seregno il gruppo editoriale Ops! Media – Netweek ha consegnato alle classi 4A e 4D della primaria Moro il Green kit del progetto “Facciamo fiorire la nostra scuola”, l’iniziativa per scoprire, coltivare e far crescere un piccolo orto.

Il Green kit alla primaria Moro

Educazione, natura e sostenibilità in un’iniziativa divertente e formativa per i bambini, intitolata “Facciamo fiorire la nostra scuola”. Così si trasforma l’aula della scuola in un laboratorio di sostenibilità e meraviglia, scoprendo la coltivazione di sementi, ortaggi e fiori. Nei giorni scorsi è stato consegnato il Green kit alla maestra Anna Maria Sardo: comprende vasetti, terriccio, i semi dell’orto, una mini serra e il fumetto didattico per avvicinare i più piccoli ai temi della sostenibilità e del green, in modo semplice e stimolante.

Il progetto nelle scuole

Dal 2022 il progetto nelle scuole, grazie al supporto di Regione Lombardia, ha coinvolto 600 scuole primarie, 1.200 classi e oltre 24.500 bambini e quest’anno interesserà 200 scuole e 8mila alunni. Un’occasione di crescita per confrontarsi con la realtà, condividendo gesti, scelte e azioni. L’iniziativa del gruppo editoriale Netweek è nata durante il periodo del Covid con il progetto “Facciamo l’orto in casa”, offrendo bustine di sementi nei settimanali locali, fra cui il Giornale di Seregno.

Coinvolti scuole, famiglie e bambini

Visto il successo, la proposta negli anni successivi è stata ripetuta con formule differenti (“Facciamo un orto molto speziale!” e “Facciamo un orto molto originale!”), per poi coinvolgere scuole, famiglie e bambini. Lo scorso anno con “Coltiviamo” il brand è approdato anche in televisione sui canali il61 e Telecity, raggiungendo un pubblico più numeroso e amplificando il messaggio green. Fra i partner Regione Lombardia, Technoprobe, Consorzio agricolo lombardo e Leolandia.