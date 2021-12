Guasto alla caldaia, le vacanze arrivano prima

Imprevisto

Il guasto registrato nel fine settimana, ma i pezzi di ricambio arriveranno solo martedì. E la scuola ha deciso di chiudere in anticipo

Si sperava che il guasto alla caldaia potesse essere riparato in fretta e invece alla scuola primaria Mauri di Cesano le vacanze natalizie sono arrivate in anticipo

La caldaia si rompe, alunni anticipano le vacanze

Nel fine settimana si è verificato un guasto alla caldaia della scuola primaria Mauri di Cesano Maderno. Il Comune è intervenuto subito e già nella giornata di domenica i tecnici hanno cercato di far ripartire l’impianto, ma non è stato possibile riparare immediatamente il guasto poiché alcuni pezzi andavano sostituiti. Nella giornata di lunedì si è tenuto un altro sopralluogo, a cui ha partecipato il dirigente dell’Area Tecnica del Comune, Fabio Fabbri, e i pezzi di ricambio arriveranno probabilmente domani, martedì.

Oggi la scuola è rimasta chiusa e, valutando la situazione, sentiti i tecnici e d’accordo con l’Amministrazione comunale, l’Istituto comprensivo ha deciso di protrarre la chiusura della scuola fino a mercoledì compreso, di fatto anticipando lo stop per le vacanze natalizie. Una decisione che deriva anche dalla considerazione che, pur riparando la caldaia domani, comunque sarebbe impossibile riuscire a riscaldare opportunamente gli ampi spazi del plesso scolastico per mercoledì mattina, complici le rigide temperature di questi giorni.

L'avviso alle famiglie

Le famiglie degli studenti erano state tutte informate già domenica dai rappresentanti di classe, allertati dalla scuola. Questa sinergia ha funzionato e, infatti, stamattina nessun bambino si è presentato a lezione. In ogni caso, il personale Ata era presente nell’eventualità di accogliere chi non avesse ricevuto l’avviso. In realtà non è arrivato nessuno, segno che la comunicazione ha raggiunto tutti.