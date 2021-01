Guasto all’impianto di riscaldamento: slitta a lunedì il rientro a scuola a Caponago. A darne notizia è stato il sindaco Buzzini in una nota inviata alla preside dell’Istituto.

Guasto all’impianto di riscaldamento: slitta a lunedì il rientro a scuola a Caponago

“Sono dispiaciuta ma non possiamo rischiare la salute dei bambini e delle bambine”. Con queste parole il sindaco di Caponago, Monica Buzzini, ha informato ieri la preside della scuola “Ada Negri” di via De Gasperi, che l’Istituto rimarrà chiuso nei giorni 7 e 8 gennaio a causa di problemi all’impianto di riscaldamento della scuola. La decisione è stata presa anche perché vi sono difficoltà nel reperimento dei pezzi di ricambio viste le festività in corso.

Il sindaco Buzzini ieri, martedì 5 gennaio, ha effettuato un sopralluogo a scuola insieme al vicesindaco per verificare personalmente la situazione. Viste le difficoltà è arrivata la decisione di riaprire la scuola (che comprende elementari e medie) solo lunedì 11.

“Mi dispiace – ha spiegato ieri in un post su Facebook il sindaco – ma non posso rischiare di arrivare al 7 e rimandare a casa o far stare al freddo i bambini e le bambine”.

