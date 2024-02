I bambini della scuola dell'infanzia Giovanni XXIII vanno... in Giappone

I bambini della scuola dell'infanzia Giovanni XXIII di Meda sono andati alla scoperta del Giappone.

Cristoforo Colombo ha fatto tappa all'asilo per raccontare il suo viaggio in Giappone

Lunedì 5 febbraio nel salone della scuola dell'infanzia i bimbi hanno incontrato Cristoforo Colombo, che ha condiviso con loro il racconto della sua ultima esplorazione: il Giappone. Accolto in una suggestiva ambientazione nipponica, ha affascinato tutti con i racconti delle sue avventure in questa terra lontana: il Giappone è situato in Asia e circondato dal mare con le sue 3500 isole, è una terra caratterizzata da numerosi vulcani e frequenti terremoti. Il celebre Monte Fujiyama, chiamato affettuosamente Fuji, domina l'orizzonte come simbolo nazionale. La bandiera giapponese, bianca con un cerchio rosso rappresentante il Sole nascente, riflette l'orgoglio nazionale dei suoi abitanti, che esibiscono con fierezza il loro amore per il Paese anche nelle loro case.

I simboli giapponesi

La cultura giapponese è intrisa di simboli significativi: il cerchio simboleggia l'universo, il cervo è considerato messaggero divino e la carpa koi rappresenta la perseveranza. La vita e la sua effimera bellezza sono simboleggiate dal fiore di ciliegio, uno degli emblemi più iconici del Giappone. Le abitazioni tradizionali giapponesi, chiamate machiya, sono costruite in legno e caratterizzate da stanze divise da pareti mobili. I pavimenti in legno sono coperti da tatami, tappeti tradizionali su cui vengono posizionati futon, materassi di cotone su cui si dorme. Le abitudini quotidiane includono il rispetto per il protocollo: si entra in casa dopo aver tolto le scarpe e ci si siede su tatami per consumare i pasti, utilizzando bacchette per mangiare.

I tipici kimoni e la lingua

Il kimono, indumento tradizionale giapponese dalle linee dritte e le maniche ampie, è indossato durante le festività. La lingua giapponese, con le sue complesse lettere, è un'altra sfida affrontata da coloro che desiderano immergersi nella cultura nipponica. Colombo ha gentilmente insegnato alcune parole fondamentali della lingua giapponese, come "konnichiwa" (buongiorno) e "sayonara" (arrivederci), evidenziando anche le differenze nel saluto, con gli occidentali che stringono la mano mentre i giapponesi si inchinano.

I bimbi si sono immersi nella cultura del Giappone

I bambini dell'asilo stanno così conoscendo la cultura giapponese: indossare il kimono, mangiare con le bacchette e scoprire le case giapponesi saranno tappe fondamentali di un'avventura che li arricchirà profondamente, insegnando loro il rispetto per la diversità culturale nel mondo.

E domani sul Giornale di Seregno le foto del Carnevale

Naturalmente il Giappone ha ispirato anche la festa di Carnevale: sul Giornale di Seregno in edicola da domani, martedì 20 febbraio, troverete tutte le foto dei bimbi in costume.