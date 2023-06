I bambini dell'asilo Tagliabue hanno finalmente il loro prefabbricato

Finalmente i piccoli della scuola dell’infanzia Tagliabue di Villasanta dopo tanti mesi di attesa, hanno inaugurato i nuovi spazi del prefabbricato, installato nel giardino della scuola elementare "Villa". Giusto in tempo per godersi le prossime due settimane di scuola prima delle tanto attese vacanze estive.

Un prefabbricato tutto per loro

Mercoledì scorso è entrato dunque ufficialmente in funzione il prefabbricato allestito nel giardino della scuola per ospitare alcune attività dei piccoli dell'Infanzia Tagliabue.

Da allora sono in pieno uso tutti gli spazi: l'aula più grande adibita a palestra (ma anche ad altri usi), le due aule più piccole per le attività creative e di biblioteca, i servizi igienici «in miniatura».

Una novità non di poco conto, infatti i piccoli non dovranno più utilizzare quelli presenti nella scuola elementare. Grande entusiasmo tra i piccoli e soprattutto tra le insegnanti.

L'entusiasmo delle maestre

Le maestre hanno evidenziato l'entusiasmo dei bambini e dato un positivo riscontro sulla funzionalità dei nuovi spazi da diversi punti di vista.

"L'acustica garantisce il giusto silenzio per i momenti di riposo dei bambini - hanno sottolienato soddisfatte le insegnanti - La temperatura è confortevole (finora anche senza l'attivazione dell'aria condizionata, ndr) e la praticità dei bagni a pochi metri dai laboratori è sotto gli occhi di tutti".

Il costo totale dell’opera

A consuntivo, il costo complessivo dell'opera è stato di 403mila euro, comprensivi di: progettazione, struttura, piattaforma in calcestruzzo con allacciamenti, allestimenti interni. Ai quali vanno aggiunti i costi per la riqualificazione del giardino esterno, che ammontano a poco più di 150mila euro. "E non 700mila euro come è stato riferito dal recente comunicato stampa di “Io Scelgo”, hanno sottolineato i membri dell’Esecutivo di centrosinistra.

Al via i lavori per la riqualificazione del giardino della scuola Villa

Intanto è stato approvato il progetto preliminare per il rifacimento del giardino che porterà una riorganizzazione degli spazi, il nuovo manto erboso su 1900 metri quadrati di terreno, nuovi giochi e nuove piantumazioni. Nella striscia d'ingresso il giardino avrà erba sintetica ( per 450-500 metri quadrati) come richiesto dalla scuola. Lo scopo è quello di far giocare i bambini all'aperto più frequentemente: anche quando, dopo le piogge, il giardino risulta bagnato e fangoso, inadeguato all'uso.