I bimbi dell’asilo «disegnano» le regole per stare nei parchi

Come ci si comporta nei parchi e nelle aree pubbliche? A stabilirlo sono stati i bambini dell'asilo parrocchiale Regina Margherita di Verano che hanno realizzato dei disegni trasformati in veri e propri cartelli.

Le regole dei bambini

Piccole e buone regole su come comportarsi nei parchi, prestando quindi attenzione a non lasciare rifiuti in giro, divertirsi senza rompere i giochi, raccogliere i bisognini dei propri animali e non rovinare alberi e piante. Così i bambini della materna «Regina Margherita» vogliono e vedono gli spazi pubblici in paese.

I disegni sono diventati cartelli

Hanno quindi realizzato dei disegni che sono diventati cartelli e persino un video, utili per spiegare come vivere i parchi pubblici e giocare rispettando l’ambiente e non danneggiando l’arredo urbano. Insieme alle maestre hanno realizzato dei disegni che aiuteranno tutti a capire e ricordare quali siano i modi e i comportamenti più giusti da seguire per frequentare i parchi e utilizzare i giochi nella maniera più corretta.

Il posizionamento nei parchi

I piccoli dell’asilo parrocchiale proprio in questi giorni hanno portato a termine l’iniziativa pensata per sensibilizzare attraverso la loro creatività la tutela dei beni pubblici e degli spazi verdi. I disegni diventati dei veri e propri cartelli, sono stati apprezzati molto da sindaco e assessori che hanno deciso di posizionarli nei vari parchi pubblici del paese.