I pericoli a cui vanno incontro i minorenni che abusano della rete

"Siamo sempre più connessi e interattivi in un mondo virtuale con tutti i suoi pregi e difetti. E’ possibile un’educazione digitale?". Con questa premessa si è tenuto un incontro informativo e formativo a scuola a Biassono e di sensibilizzazione sui pericoli della rete.

I pericoli della rete

Una tematica molto importante ed estremamente d’attualità affronta il problema dell’uso consapevole della rete «Confini mobili. Essere genitori sul web tra responsabilità e sicurezza». L'iniziativa, promossa dall’istituto comprensivo «Sant’Andrea» di Biassono, era rivolta a tutti i genitori dei ragazzi dell’istituto. Molti sono stati gli spunti affrontati e portati all’attenzione di tutti grazie alla docente Stefania Crema, avvocato specializzato in diritto di famiglia, specialista in criminologia, mediatore dei conflitti, consulente legale, formatrice. Davanti a un pubblico numeroso di genitori e docenti, l’avvocato Crema ha subito messo in luce alcuni aspetti di come i giovanissimi utilizzino il cellulare in modo improprio trovandosi ad affrontare un mondo virtuale da soli, senza filtri e regole, focalizzandosi sulla pericolosità di «navigare in rete».

Dati allarmanti

Molti sono stati gli esempi di casi che coinvolgono minorenni come il cyberbullismo, le sfide virtuali tra «amici» in rete sino ad arrivare all’estremo, come l'autolesionismo e il suicidio o ancora l’accesso a siti come only fans – ragazzine delle scuole medie che mettono in mostra il proprio corpo senza pensare alla gravità e alle conseguenze che queste azioni possono avere - e dunque della necessità di mediare con loro, riuscire a dare dei "no" perché solo così possiamo cercare di invertire un po' la rotta. I numeri parlano chiaro, sono dati allarmanti quelli che ci vengono forniti sul fenomeno dell’abuso della rete da parte dei minorenni. Il confronto, il dialogo e la condivisione, non solo di regole, ma anche di consigli propositivi sull’uso delle tecnologie sono fondamentali per un’educazione digitale all’utilizzo delle tecnologie.