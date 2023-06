I «piccoli» del nido diventano «grandi», diploma per 20 bambini

Festeggiamenti di fine anno all'asilo nido Albero Grande di Giussano, con maestre e genitori per la cerimonia di diploma di 20 bimbi.

Tanta emozione e tanti momenti di festa all'asilo nido comunale Albero grande. I "piccoli" sono diventati "grandi" e da settembre dal nido, passeranno alla scuola dell'infanzia. Grandi celebrazioni per il diploma di 20 bambini.

Venerdì le maestre, insieme alle educatrici e al vice sindaco Adriano Corigliano hanno consegnato i tocchi e il diploma, tra l’emozione dei genitori . Una grande festa conclusiva per salutare i neo diplomati che si apprestano ad iniziare il percorso educativo alla scuola dell’infanzia, ma una festa anche per tutti gli altri bimbi con musiche e canti.

«La cerimonia di consegna dei diplomi è un momento emozionante, per le famiglie e per il personale del nido che instaura un rapporto speciale con ogni bambino» ha sottolineato il vicesindaco.