Concorso

Tanti gli studenti che si sono distinti nella competizione disputata in forma virtuale a causa della pandemia

I ragazzi danno... i numeri: alla scuola media di Giussano riprendono i giochi matematici. Belle soddisfazioni per tanti alunni della "Alberto da Giussano", che negli ultimi giorni dell'anno hanno partecipato alle competizioni promosse dall'Università Bocconi di Milano.

I ragazzi danno... i numeri: alla scuola media di Giussano riprendono i giochi matematici

Una gara non è solo gareggiare atleticamente . E’ anche “Logica, intuizione e fantasia”, slogan che indica lo spirito della competizione e le doti necessarie per la risoluzione dei quesiti proposti nei

quesiti del centro Mate-Pristem, Università Bocconi di Milano. Vista l’impossibilità di creare l’evento in presenza (tradizione interrotta dalle norme pandemiche), gli studenti hanno partecipato comunque numerosi alle gare di giochi matematici online e la manifestazione si è potuta svolgere su una piattaforma dedicata e controllata dall’ateneo milanese.

Sfide diverse, spirito originale

La sfida conservava il suo spirito originale: la risoluzione nel più breve tempo possibile di una serie di giochi matematici per la cui risoluzione non è necessaria la conoscenza di nessuna

formula e nessun teorema particolarmente impegnativo, ma occorre invece una voglia matta di giocare, un pizzico di fantasia e quell'intuizione che fa capire che un problema apparentemente

molto complicato è in realtà più semplice di quello che si poteva prevedere.

I nomi dei vincitori

Anche le premiazioni, vista la situazione critica dei contagi sono state fatte in sicurezza all’aperto, dove l’entusiasmo dei partecipanti, seguiti dal professor Andrea Nobile, ha contrastato il freddo invernale. Si sono distinti quindi per le capacità logiche:

- per la categoria C1, che comprendeva 1° e 2° anno:

1° classificato: Teoldi Samuele

2° classificato: Serra Lavinia

3° classificato: Terragni Francesco

- per la categoria C2, che comprendeva 3° anno:

1° classificato: Montenegro Andrea

2° classificato: Amato Daniele

3° classificato: Ceppi Stella

La prossima sfida sarà tra i migliori delle diverse scuole, sempre online, ad inizio primavera.