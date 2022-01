I riscaldamenti non vanno, gli alunni rispediti a casa

Ritorno in aula

E' successo a Nova Milanese, nella scuola primaria Don Milani di via Fiume.

Alunni rispediti a casa

I riscaldamenti non vanno, gli alunni questa mattina, lunedì 10 gennaio, sono stati rispediti a casa. E' successo a Nova Milanese, nella scuola primaria Don Milani. Sarà domani il vero primo giorno di scuola per gli alunni di via Fiume: il plesso, infatti è rimasto al freddo e il dirigente scolastico non ha potuto fare altro che rimandare tutti a casa.

La comunicazione alle 8:20

Il primo giorno di scuola dal ritorno delle vacanze natalizie non è andato come famiglie, docenti e alunni speravano. Malgrado le insicurezze del caso e i contagi in ascesa da settimane, stamattina c’era chi attendeva con ansia di potersi risedere tra i banchi di scuola. Alle 8:20 però è stato comunicato ai genitori che i riscaldamenti non funzionavano a dovere.

Pagani: "Un guasto improvviso"

Inevitabile la pioggia di polemiche da parte delle famiglie, che hanno avuto pochissimo preavviso per organizzarsi. All’origine dell’imprevisto, ci sarebbe un banale guasto alla caldaia: "Abbiamo fatto partire i riscaldamenti giovedì – ha affermato il sindaco Fabrizio Pagani – Non c’è stato nessun ritardo ad accendere la caldaia, perché sappiamo quanto tempo ci vuole a far scaldare gli edifici, soprattutto se chiusi da settimane". Poi, è avvenuto l’imprevisto: "Sabato la caldaia si è bloccata. Può succedere – ha continuato il primo cittadino – Quando stamattina lo abbiamo scoperto, abbiamo inviato la squadra di tecnici per far ripartire la caldaia. Già a metà mattinata i riscaldamenti funzionavano correttamente. Se fosse stata nostra noncuranza, lo stesso problema si sarebbe verificato in tutte le scuole della città".

