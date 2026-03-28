I volontari di 2NOVE9 incontrano gli studenti

82 studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con i volontari, condividendo le proprie abitudini e riflettendo sui diversi approcci all’utilizzo delle infrastrutture come utenti della strada.

Sicurezza stradale: i volontari di 2NOVE9 incontrano 82 studenti della scuola media “Pietro Verri” di Biassono.

I volontari di 2NOVE9

I volontari dell’associazione 2NOVE9 hanno incontrato gli studenti delle classi terze della scuola media “Pietro Verri” di Biassono, nell’ambito di un’attività di comunicazione interattiva finalizzata al contrasto dell’incidentalità stradale e all’incremento della percezione del rischio nella circolazione. Durante gli incontri, svolti classe per classe per garantire maggiore efficacia e coinvolgimento, 82 studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con i volontari, condividendo le proprie abitudini e riflettendo sui diversi approcci all’utilizzo delle infrastrutture come utenti della strada. Il dialogo diretto ha permesso ai ragazzi di sviluppare una maggiore consapevolezza dei comportamenti corretti e dei rischi connessi alla mobilità quotidiana, trasformando l’esperienza in un momento di crescita concreta.

Incontri in classe

Particolare attenzione è stata dedicata anche al tema della vicinanza tra compagni in caso di incidente stradale, evidenziando l’importanza del supporto umano, dell’empatia e della responsabilità reciproca nei momenti di difficoltà. I volontari hanno sottolineato come 2NOVE9 sarà sempre presente accanto ai giovani, accompagnandoli anche negli anni futuri qualora studenti o genitori avessero dubbi sulla propria sicurezza in strada, sulla corretta interpretazione delle normative, sulla scelta dei dispositivi di protezione individuale più idonei per ciascun mezzo di trasporto o su come riconoscere infrastrutture potenzialmente pericolose. L’associazione si rende inoltre disponibile a fornire indicazioni utili per migliorare il proprio stile di guida e la gestione delle situazioni di emergenza, anche dopo il conseguimento della patente.

Educazione alla sicurezza stradale

Al termine delle attività i volontari hanno ricevuto sentiti ringraziamenti da parte degli studenti, salutati con alcuni gadget simbolici dell’iniziativa, che molti hanno immediatamente indossato o utilizzato per personalizzare i propri strumenti di studio, a testimonianza dell’interesse e della partecipazione dimostrata.

“Questa partecipazione assume un valore particolarmente significativo in un contesto in cui le cronache riportano sempre più frequentemente comportamenti distanti dalla reale percezione dei pericoli della strada. È quindi fondamentale che tali iniziative rappresentino uno stimolo per amministrazioni pubbliche e istituti scolastici a investire sempre più in programmi strutturati di educazione alla sicurezza stradale” sottolineano i volontari di 2NOVE9.

Un incontro aperto anche i genitori

Il percorso è proseguito presso il medesimo istituto sito in via Antonio Locatelli a Biassono con un incontro aperto a genitori, giornalisti e istituzioni. “L’obiettivo è permettere una comprensione diretta del lavoro svolto e favorire una diffusione dell’informazione capace di raggiungere famiglie e giovani, spesso non pienamente consapevoli dei rischi connessi alla circolazione stradale e all’utilizzo delle infrastrutture”. Durante la serata è stato possibile provare i nuovi dispositivi sviluppati da 2NOVE9 per il contrasto alla guida sotto l’effetto di alcool e sostanze stupefacenti, attraverso un tappeto esperienziale realizzato grazie alla collaborazione tra i volontari dell’associazione e i comunicatori esperti della Polizia di Stato – Specialità Stradale.

Progetto “On the Road”

L’iniziativa rientra nel progetto scolastico “On The Road”, promosso dai docenti e dalla dirigente della scuola media “Pietro Verri “di Biassono, Giovanna Lauria, che prevede anche il coinvolgimento della Polizia Locale di Biassono. “La partecipazione di cittadini, istituzioni e operatori dell’informazione è fondamentale per rafforzare una cultura condivisa della prevenzione e della sicurezza” concludono i volontari di 2NOVE9.