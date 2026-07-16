Il risultato raggiunto da Mirco Periti che ha concluso il percorso di qualifica professionale come Operatore dei sistemi e dei servizi logistici col massimo punteggio

Il Centro di Formazione Professionale “Edoardo Bianchi” celebra un importante traguardo: Mirco Periti ha concluso il percorso di qualifica professionale come Operatore dei sistemi e dei servizi logistici, conseguendo il punteggio massimo di 100/100.

Il CFP “Edoardo Bianchi” celebra il primo “Cento” nel corso di logistica

Un risultato che rappresenta motivo di soddisfazione per lo studente, per il corpo docente e per l’intera comunità scolastica e che testimonia il valore di un percorso formativo orientato a rispondere alle esigenze di un settore in continua evoluzione.

Un centro formativo in evoluzione

Da oltre quarant’anni il CFP “Edoardo Bianchi” rappresenta un punto di riferimento per la formazione professionale del territorio attraverso i percorsi di Operatore meccanico e Operatore elettrico. Negli ultimi anni il Centro ha ampliato la propria offerta formativa investendo anche nel settore della logistica, ambito sempre più strategico per il sistema produttivo e caratterizzato da una crescente richiesta di figure qualificate.

Il risultato ottenuto da Mirco Periti conferma la validità di questa scelta, valorizzando un percorso che forma professionisti competenti nella gestione dei flussi di merci, dei magazzini e della supply chain, offrendo ai giovani concrete opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.

Il valore del risultato

Il conseguimento del massimo dei voti non rappresenta soltanto il riconoscimento dell’impegno personale dello studente, ma costituisce anche un segnale significativo per tutti i ragazzi che si apprestano a scegliere il proprio percorso di studi, dimostrando come la formazione professionale possa offrire competenze immediatamente spendibili e reali prospettive di crescita in uno dei comparti più dinamici dell’economia.

Le parole della responsabile

La Responsabile del CFP “Edoardo Bianchi”, Paola Tulelli, ha sottolineato «Il 100/100 ottenuto da Mirco rappresenta certamente un traguardo personale di grande valore, ma racconta anche una storia più ampia: quella di una scuola che, dopo oltre quarant’anni di esperienza nella formazione professionale, ha scelto di guardare avanti e di investire in un settore strategico come quello della logistica. Oggi le imprese cercano figure preparate, competenti e capaci di affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione. Crediamo fortemente in questo percorso perché offre ai ragazzi competenze concrete e reali opportunità di crescita professionale. Il risultato raggiunto da Mirco ci conferma che la direzione intrapresa è quella giusta.»

L’esperienza di Mirco Periti

Al termine dell’esame finale, Mirco Periti ha condiviso con i docenti alcune riflessioni sul percorso svolto e sulle prospettive future. Ha raccontato di aver accolto il risultato con grande soddisfazione, ripensando ai sacrifici affrontati durante gli anni di studio e al sostegno ricevuto dalle persone che lo hanno accompagnato nel suo percorso.

Ripercorrendo la scelta del corso di Operatore dei sistemi e dei servizi logistici, ha spiegato di essere stato attratto da un settore fondamentale per il funzionamento di numerose imprese, scoprendo nel tempo come la logistica richieda organizzazione, precisione, utilizzo delle tecnologie e capacità di lavorare in squadra.

Stage e competenze acquisite

Tra le esperienze più significative del triennio ha indicato gli stage e le attività pratiche svolte nelle aziende, occasioni che gli hanno consentito di confrontarsi direttamente con il mondo del lavoro e di applicare sul campo le competenze acquisite durante il percorso scolastico.

Secondo Mirco, chi desidera intraprendere questo percorso deve essere motivato, responsabile, disponibile a collaborare con gli altri e curioso nei confronti delle innovazioni tecnologiche che caratterizzano oggi il settore logistico.

Uno sguardo al futuro

Tra gli insegnamenti più importanti maturati durante questi anni, lo studente ha evidenziato il valore dell’impegno quotidiano e del lavoro di squadra, sottolineando come ogni risultato sia il frutto della collaborazione e del sostegno di molte persone.

Guardando al futuro, Mirco ha espresso la volontà di proseguire il proprio percorso professionale, acquisendo nuove competenze e specializzandosi ulteriormente in un settore che offre numerose opportunità di crescita.

Rivolgendosi infine ai ragazzi che stanno scegliendo la scuola superiore, ha invitato a seguire le proprie passioni, ricordando come il percorso nella logistica gli abbia permesso non solo di imparare un mestiere, ma anche di sviluppare competenze trasversali quali il lavoro di squadra, il senso di responsabilità e la capacità organizzativa, dimostrando che l’impegno costante porta al raggiungimento degli obiettivi.

Un esempio di eccellenza

Il percorso di Mirco Periti rappresenta un esempio concreto di come passione, impegno e formazione possano tradursi in un risultato di eccellenza.

Per il Centro di Formazione Professionale “Edoardo Bianchi”, questo primo 100/100 nel percorso di Operatore dei sistemi e dei servizi logistici costituisce un importante motivo di orgoglio e conferma l’impegno nel promuovere percorsi formativi capaci di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e di accompagnare i giovani nella costruzione del proprio futuro professionale.