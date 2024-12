Il Consiglio dei Ragazzi è "senza confini"

"Senza confini" è il tema che affronterà quest'anno il Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze dell'istituto "Pietro Verri" di Biassono.

Ragazzi sempre più protagonisti non solo all’interno della scuola ma anche e soprattutto sul territorio. Sono gli studenti della scuola media "Pietro Verri" che fanno parte del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Nella sala civica del palazzo municipale, i consiglieri hanno avuto modo di eleggere il nuovo sindaco junior, Edoardo Di Rita della classe terza. Edoardo è riuscito a strappare molti consensi dai suoi compagni. "Ho deciso di candidarmi al ruolo di sindaco perché per me rappresentare la scuola in questo progetto è un onore e anche un’opportunità di crescita" sono le prime parole del neo sindaco junior.

I progetti degli studenti

"Senza confini» è la tematica scelta che verrà declinata in ogni tipologia di lavoro sotto vari aspetti, dal sociale all’artistico a quello culturale e sportivo che i ragazzi affronteranno per tutto l’arco dell’anno. Il concetto "Senza confini" si presta a diverse interpretazioni, in generale significa superare i limiti e abbattere le barriere che possono essere fisiche, mentali, culturali o sociali. I ragazzi saranno coinvolti in un progetto musicale con i ragazzi della cooperativa «Il Seme» in uno spirito di collaborazione: i ragazzi de «Il Seme» stanno lavorando alla base musicale mentre gli studenti dovranno scrivere il testo della canzone dal titolo «Senza confini». Alla seduta erano presenti l’assessore all’Istruzione, Ilaria Rivolta, il vicesindaco, Donato Cesana e la dirigente scolastica Mariagnese Trabattoni.

