Il liceo Curie di Meda vince un concorso anche in tempo di pandemia

Il liceo Marie Curie di Meda vince un concorso anche in tempo di pandemia: la classe 1 A dell’indirizzo Scienze Applicate ha ottenuto il primo premio al COREPLA School Contest, riguardante le materie plastiche e il riciclo.

Nonostante la chiusura della scuola e le successive restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19, gli studenti, guidati dalla docente di Scienze, Silvia Di Blas, sono riusciti a portare avanti il progetto con impegno e a ottenere, alla fine, la grande soddisfazione del primo posto. Il concorso, proposto dalla docente di Scienze, ha coinvolto tutti i docenti del Consiglio di classe, che hanno messo a disposizione alcuni momenti delle loro lezioni per partecipare al quiz del contest (durato più di un mese). La seconda fase invece, svolta completamente a distanza, ha previsto la produzione di un video.

Letture e video

I ragazzi si sono preparati studiando il materiale fornito da Corepla e hanno approfondito l’importante argomento del riciclo delle materie plastiche con ricerche via web e la lettura di un libro sui materiali oggetto di studio. Per il video hanno scritto il copione e lo hanno realizzato, lavorando a distanza. I ragazzi del liceo Curie avevano agguerriti competitors. Al concorso partecipavano infatti più di cento scuole. Le regioni coinvolte erano quattro: Lombardia, Liguria, Valle D’Aosta, Piemonte.

La soddisfazione di docenti e preside

“L’impegno dei ragazzi è stato assiduo e costante. Il covid-19 non ci ha fermato – afferma la prof Di Blas – Inoltre il concorso ha permesso di aggregare i ragazzi e di lavorare anche sulle dinamiche di gruppo>>. È grande la soddisfazione per tutti gli insegnanti che riscoprono qualità nascoste nei loro studenti e si mettono in gioco anche su didattiche alternative. Va infatti ricordato che, in questi mesi, molti altri progetti di scienze sono stati realizzati, seppur a distanza. Anche il dirigente scolastico, Bortolino Brunelli, mostra il suo compiacimento: “Ancora una volta, docenti e studenti del liceo Curie hanno saputo distinguersi nelle competizioni scientifiche “green” volte al rispetto dell’ambiente. Mi congratulo con tutti”.

