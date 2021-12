Didattica a Distanza

Succede oggi a Vimercate. Gli studenti sono stati avvisati nella serata di ieri, lunedì.

Studenti a casa e lezioni in DAD. Succede oggi a Vimercate ai ragazzi dell'Istituto Vanoni che nella serata di ieri hanno ricevuto comunicazione di non andare a scuola.

Il riscaldamento non funziona, studenti del Vanoni in DAD

Come comunicato dall'Istituto la ditta incaricata della manutenzione degli impianti di riscaldamento ha informato ieri sera la scuola che nella giornata di oggi, martedì 7 dicembre, non sarebbe stato possibile usufruire dell'impianto. Attraverso una circolare la scuola ha così avvisato tutti gli studenti invitandoli a non recarsi a scuola in attesa del ripristino dell'impianto.

Per tutelare il diritto allo studio è stata attivata, per studenti e studentesse di tutte le classi dell'istituto, la didattica a distanza per la sola giornata di oggi. Vista la festività di domani, 8 dicembre, le lezioni dovrebbero riprendere regolarmente in presenza giovedì 9 dicembre.