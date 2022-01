Il saluto di Villasanta a tre educatrici del nido che vanno in pensione

Oltre cent’anni di insegnamento in tre, tutti quanti trascorsi nei locali dell’asilo nido comunale "Girotondo" di Villasanta dove hanno visto crescere centinaia e centinaia di villasantesi.

Il mondo della scuola saluta l’ex coordinatrice Emanuela Cazzola e le sue colleghe Angela Viganò e Antonia Locatelli che da sabato scorso, primo gennaio, dopo aver scritto pagine importanti di storia del plesso scolastico di via della Resega, hanno raggiunto la meritata pensione.

Cazzola e Viganò vennero assunte a pochi mesi di distanza e iniziarono a lavorare in asilo a partire dal 1980, insieme alle colleghe di allora Alma Magni, Patrizia Bagnardo, Alessandra Barzago e Marina Mauri. Invece Antonia Locatelli venne assunta qualche anno più tardi.

Un traguardo, dicevamo, che è stato celebrato anche dall’Amministrazione comunale guidata da Luca Ornago che ha tributato un omaggio per le tre educatrici durante l’ultimo consiglio comunale pre-natalizio direttamente dalle parole dell’assessore Laura Varisco.

"Il primo dicembre del 1980, ben 41 anni fa, aprì i battenti l’asilo nido comunale di Villasanta - ha sottolineato Varisco - In questi 40 anni il “Girotondo” è diventato una realtà educativa e un punto di riferimento importante per centinaia di famiglie villasantesi. Questo è stato possibile sia grazie alle varie amministrazioni comunali che si sono succedute e che hanno creduto nel nido comunale e grazie alla professionalità degli educatori e delle educatrici. Loro sono state il vero motore di numerose sperimentazioni. Ne cito solo alcune più importanti: casa nido, laboratorio del colore, gioca in tondo, laboratori con i nonni, convegni con esperti e ce ne sarebbero tante altre. Ora per loro tre è arrivata la meritata pensione, l’inizio di una nuova vita. Desideriamo ringraziarle per impegno, passione e solarità delle attività lavorative, anche in tempi difficili come quelli di questi ultimi due anni".