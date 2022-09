Il sindaco e l'assessore scrivono agli studenti in vista dell'inizio della scuola. Bella iniziativa dell'Amministrazione comunale di Concorezzo: ecco il testo della lettera che arriverà agli alunni.

Indirizzata ai bimbi di prima elementare

Una lettera a firma del sindaco e dell’assessore all’istruzione per celebrare un momento importante come quello dell’inizio della scuola. E’ questa la sorpresa che troveranno nei prossimi giorni i bambini della prima elementare di Concorezzo nella casella della posta di casa. L’iniziativa coinvolgerà circa 125 cittadini concorezzesi che il 12 settembre varcheranno per la prima volta la soglia della scuola primaria.

"L’idea di scrivere una lettera indirizzata personalmente ai nostri giovani concittadini è nata lo scorso anno per sottolineare un passaggio così bello e importante come quello dell’inizio della scuola elementare - ha sottolineato il sindaco Mauro Capitanio - In questi anni di pandemia ci siamo resi conto di quanto sia vitale la scuola non solo per l’aspetto formativo, ma anche per quello sociale. Con questa lettera vogliamo quindi far sentire ai giovani concorezzesi il supporto e la condivisione dell’intera città per l’inizio di un viaggio così importante come quello nel mondo della scuola".

I bambini iscritti alle scuole primarie concorezzesi sono 682, quelli iscritti alle scuole dell’infanzia sono 324 mentre i ragazzi iscritti alle secondarie di primo grado sono 475.

Il testo della lettera

Di seguito, il testo della lettera che riceveranno gli studenti.