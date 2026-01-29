In-Presa fa il pieno di medaglie al concorso Young Cup 2026 Ristorexpo

La scuola In-Presa di Carate Brianza, ancora una volta, è stata protagonista al concorso Ristorexpo di Erba.

Dal 25 al 28 gennaio si è svolta la 28esima edizione del concorso Ristorexpo Young Cup a Lariofiere a Erba, competizione dedicata alle scuole alberghiere, che si conferma la più partecipata in Italia tra i concorsi promossi dalla Federazione Italiana Cuochi.

I premi degli studenti di Carate Brianza

Gli studenti di In-Presa del corso per Operatore della Ristorazione hanno partecipato con passione alla competizione facendo il pieno di medaglie con le loro creazioni culinarie.

Per il Trofeo Cesare Chessorti che prevedeva la creazione di un menù completo da parte di un team è stata aggiudicata la medaglia d’argento per il team della cucina a Martina Zeni, Mattia Agostoni e Daniele Rendina, e la medaglia argento servizio al team sala con Melissa Pozzi, Asia Tagliabue e Beatrice Mantovani.

Al Trofeo Luigi De Santis, dedicato ai risotti, la nostra scuola è stata premiata con la coppa d’oro conquistata da Ierardi Sofia, che ha anche raggiunto il secondo posto assoluto tra i 70 concorrenti con il suo risotto alla luganega monzese con cipolla di Breme carammelata, inoltre la medaglia d’argento per Ginevra Gatti, Tegon Francesco e Meghras Rania e il bronzo per Bruno Aurora e Colombo Federico.

La preside: “Esperienza di valore”

E infine per il Trofeo Claudio Prandi – Torta Lombardia hanno vinto la medaglia d’argento Egi Abduramani ed Elisa Fossati. Un’esperienza di valore che ha coinvolto gli studenti, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi e misurarsi con le altre scuole. Come dichiara la dirigente scolastica di In-Presa di Carate Brianza, Chiara Frigeni.