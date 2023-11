In vetrina i lavori della primaria Anna Frank di Limbiate. Gli alunni hanno realizzato un libro pop up e pensieri sulla lettura per il contest abbinato alla campagna #Io leggo perché

Un coloratissimo libo pop up, interamente realizzato a mano dai bambini e una carrellata di riflessioni sull’importanza della lettura. Quest’anno la scuola primaria Anna Frank di Limbiate ha fatto le cose in grande e si è messa in gioco nell’ambito del progetto #Io leggo perché. La campagna, attiva fino al 12 novembre nelle scuole di tutta Italia, promuove la donazioni di libri per arricchire il patrimonio delle biblioteche scolastiche.

Libro pop up e pensieri sulla lettura

I bambini della Frank però hanno fatto qualcosa di più partecipando al contest sul tema «Diventare grandi con i libri» che è culminato con l’allestimento di una vetrina della libreria di via Fratelli Cairoli dove per tutta la settimana resteranno esposti i lavori realizzati dagli alunni. Il libro pop up, realizzato con materiali di riciclo, è diviso in due parti: nella prima due bambini guardano il telefono cellulare ma sono tristi e arrabbiati, nella secondo invece i bambini leggono un libro, sono felici e sulle loro teste si aprono mondi di fantasia, a testimonianza della potenza della lettura sull’immaginazione e la creatività. In vetrina sono appesi anche vari pensieri dei bambini intorno al tema «Io leggo perché...»

Un lavoro di squadra

Un lavoro di squadra che ha coinvolto tutta la scuola di via Monte Grappa, riscuotendo grande entusiasmo tra insegnanti, alunni e genitori. Il percorso svolto in classe e gli elaborati finali si possono vedere anche sulla pagina Facebook «Anche in vetrina, io leggo perché».