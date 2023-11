Inaugurate due nuove aule alla scuola dell'infanzia Statale

Taglio del nastro per due nuove aula, scientifica e immersiva-sonora, ricreate all'interno della scuola dell'infanzia Statale di Sovico.

Due nuove aule alla Statale

La scuola dell’infanzia Statale si proietta verso il futuro con la nuova aula «Stem Lab» (Science, Technology, Engineering e Maths) che racchiude, al suo interno, un’esperienza immersiva.

«Grazie ad un finanziamento Pon fino a 75mila euro destinato per l’acquisto di materiale educativo abbiamo deciso di investire questi soldi nella realizzazione di questa nuova aula che è improntata sull’osservazione e manipolazione di oggetti, e non solo, e all’allestimento di un’aula sonora visto che il nostro istituto è a indirizzo musicale. Siamo davvero molto entusiaste per quanto siamo riuscite a fare per i nostri bambini e per dar loro nuovi strumenti per l’apprendimento. Per noi è davvero importante e poi questo è un po’ il futuro» hanno commentato le docenti.

Taglio del nastro

Al taglio del nastro sono stati invitati alcuni genitori in rappresentanza dei bambini per il taglio del nastro e ammirare quanto si è riuscito a realizzare. L’aula «Stem» è a disposizione di tutte le classi dell’infanzia e, nel pomeriggio, anche per le classi prime e seconde della primaria.

Lo spazio, all’interno di questa nuova disciplina, è stato suddiviso in una zona del racconto, un’area di costruzione con Lego educational, troviamo anche tavoli luminosi che favoriscono la concentrazione dei più piccoli, un modo innovativo per dare un supporto in più allo studio di materie scientifiche sin da piccoli attraverso il gioco. Troviamo poi dei tavoli con all’interno dei contenitori dei contenitori, due microscopi collegati al computer e un tavolo pensiero computazionale.

«Un ringraziamento è doveroso ai genitori che ci hanno supportato con l’acquisto di libri per l’angolo del racconto e della lettura» hanno sottolineato le docenti.

Il servizio completo sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 21 novembre 2023.