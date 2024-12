Una vera «intervista spettacolare» una mattinata che di certo non dimenticheranno per il resto della loro vita gli alunni della classe 2D della secondaria di primo grado «Manzoni» di Vimercate.

«Intervista spettacolare» ad Amadeus da parte dei ragazzi della «2D»

La scorsa settimana hanno avuto l’onore di intervistare, in video collegamento, nientemeno che Amadeus, notissimo e amatissimo conduttore televisivo a lungo anche direttore artistico del «Festival di Sanremo» «Intervistare Amadeus è stata un’esperienza unica. Durante l’intervista ho scoperto non il famoso conduttore televisivo ma l’uomo dietro il successo. Questa intervista mi ha lasciato davvero qualcosa di speciale», ha detto Samanta a nome dei suoi compagni

«Nella nostra comunità scolastica “Alessandro Manzoni” la Scuola, che resta certamente un luogo primario di apprendimento, vuole in primis suscitare emozioni, costruire relazioni e aiutare i giovani a scoprire se stessi e il mondo che li circonda - ha affermato la professoressa Paola Martino - E’ uno spazio di crescita personale in cui gli studenti condividono con gli insegnanti esperienze, idee e scoprono passioni e talenti. Ferma in questa convinzione, insieme alla dirigente scolastica Ileana Russello e alla professoressa Mariangela Mancuso, ho voluto offrire agli alunni della classe 2D, la possibilità di affrontare argomenti del programma di Italiano e di Educazione Civica in maniera insolita e sicuramente più stimolante. Per esercitarsi nella tipologia testuale della lettera, i ragazzi hanno deciso di scrivere al celebre conduttore televisivo Amadeus una lettera che ho provveduto personalmente a consegnare».

Amadeus, con molta disponibilità, ha quindi concesso ai ragazzi un'intervista in esclusiva e ha voluto trascorrere con la 2D l'ultima ora di lezione di lunedì scorso. Notevole è stato il lavoro profuso dagli studenti per prepararsi all'incontro, diversi sono stati gli argomenti che hanno avuto modo di approfondire prima e dopo l'intervista.

Tante riflessioni

Tantissimi gli spunti di lavoro offerti dal famoso personaggio. Amadeus ha aiutato i ragazzi a riflettere su alcuni valori importanti. Ha parlato dell'amicizia «quella sana, quella vera». Ha spiegato loro quanto lo studio sia importante per il futuro, gli ha consigliato di non porsi dei limiti culturali: «Siate pronti a tutto, inseguite i vostri sogni - ha detto - Alla vostra età dovete assolutamente sognare e sognare in grande! Non dovete mai smettere di sognare, perché sognare vuol dire avere degli obiettivi!».

I commenti dei ragazzi

Ecco, quindi, i commenti a caldo dei ragazzi.

«Davanti a me c'era il vero Amadeus! Il cuore si è fermato e nel porgere le domande, forse, ho balbettato un pochino. Amadeus mi ha insegnato che una persona come lui, con grande fama e successo, in realtà non è superiore ma è uguale a noi». Lorenzo

«Mi ha colpito molto la sua umiltà e il suo modo semplice di comunicare con noi. Mi sono anche reso conto che il talento non dipende solo dalle doti che si hanno ma anche dall'impegno che metti nelle cose che fai». Bryan

«Questo incontro organizzato dalla prof. Martino con Amadeus rappresenta, senza dubbio, un’opportunità unica. Il fatto che egli abbia risposto alle domande dandoci consigli, oltre a testimoniare la sua disponibilità, offre l’occasione di riflettere. Le sue risposte sono fonte di motivazione per noi. Amadeus è rimasto con noi con pazienza e ha sempre risposto in modo coinvolgente; ci ha parlato anche di quando aveva la nostra età e questo dimostra che era veramente interessato all’intervista e non è venuto solo per accontentarci!»

Thaneshya

«Ho notato che Amadeus tifa per una squadra che a me non piace, ma lo rispetto proprio come lui ha rispettato noi. Alla fine dell'intervista un compagno ha urlato "Forza Milan" e Amadeus, con tanta la serietà, ci ha fatto un sorriso pure in modo molto educato».

Alessandro

«In classe eravamo tutti emozionati e curiosi di vedere e poter parlare con Amadeus. La cosa bella è stata che lui ci ha dato molti consigli utili per il nostro futuro».

Julliana

«Per me l'intervista è stata spettacolare. Ero emozionata perché Amadeus è un personaggio conosciuto e ha accettato di incontrarci nonostante tutti i suoi impegni». Aurora

«L'intervista è stata molto divertente. Ho vissuto un'esperienza molto bella perché è stata la prima volta in cui ho potuto intervistare una persona famosa».

Jedie

«L’intervista è stata bella: mi è piaciuta perché Amadeus ci ha risposto con sincerità e non “tanto per” farci felici. Durante l’intervista ho visto in lui tanta tranquillità, felicità e anche molta curiosità nei confronti delle domande che hanno suscitato in lui molto interesse».

Pietro

«Amadeus è una persona allegra e simpatica e spero un giorno di incontrarlo dal vivo. Vorrei tanto andare allo stato insieme a lui anche se tifa la squadra sbagliata!”.

Federico

«Secondo me, Amadeus ha una bella energia. In alcuni momenti ci ha fatto ridere; ci ha dato consigli per la scuola superiore; è stato molto sincero con noi e ci ha dato l'opportunità di conoscerlo meglio. Dovremmo fare più incontri così a scuola».

Alejandra

«Sono rimasta affascinata perché parlare con una persona che siamo abituati a vedere in televisione, a

Sanremo, non è una cosa che capita tutti i giorni».

Francesca

«All’inizio ero molto ansioso e poi… “puf” la videocall è iniziata … è giunto il mio momento di porre una domanda. Mi è piaciuto molto questo incontro, vorrei ripetere questa esperienza».

Jarno

«Le parole giuste per descrivere questa attività sono tre: "felicità" perché quando ti ricapita di fare un'intervista a una persona famosa?; "interesse" per quando lui rispondeva alle domande; "tristezza" per la verifica teorica sulla lettera del giorno dopo. Sono felice che la professoressa Martino abbia voluto farci provare un'esperienza nuova per farci imparare bene alcuni argomenti di scuola».

Rebecca

«Questa intervista è servita a stimolarmi per il mio futuro e a farmi riflettere su quanto sia importante l’amicizia nella vita».

Riccardo

«Secondo me, siamo stati molto fortunati ad aver incontrato Amadeus. Penso che sia stato molto disponibile e gentile nonostante sia un personaggio famoso e ciò dimostra che tipo di persona sia».

Maria

«Amadeus è stato gentile a farsi intervistare anche se ha molti impegni».

Francesko

«Quando è iniziata l’intervista mi batteva forte il cuore, ma mi è servito a riflettere molto su quanto una persona può essere gentile e disponibile. Nel salutarci, Amadeus ci ha augurato di poter percorrere una buona strada. E’ stato magnifico incontrarlo e ringrazio la prof.ssa Martino per aver organizzato l’intervista. Grazie!».

Diego

«E’ stato davvero gentile con noi perché ha risposto a tutte le nostre domande pensandoci su prima di rispondere invece di dire solo sì o no».

Giacomo

«… Un’altra cosa che mi ha colpito è stato capire che ad Amadeus piace davvero il suo lavoro. Ho capito, quindi, che un lavoro scelto e praticato ti porta un sorriso tutti i giorni!».

Leonardo

«Secondo me è stato molto divertente il percorso che abbiamo fatto per arrivare all’intervista. Io non ho potuto essere presente in classe il giorno 25 novembre ma, secondo me, Amadeus è una persona gentile dentro e fuori le telecamere. Spero di poter ripetere una simile esperienza e ringrazio la prof.ssa Martino».

Mattia