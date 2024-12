Ci sarà tempo dall'8 al 31 gennaio 2025 per iscrivere i figli alle scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2025/2026. Lo rende noto il Ministero dell’Istruzione con una nota del 26 novembre.

Iscrizione scuole dell'infanzia anno 2025/2026: dal Comune di Desio tutte le indicazioni

Le Segreterie delle Scuole Statali e Paritarie di Desio saranno aperte per la presentazione delle domande di iscrizione per i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2025, ma anche per chi compie i tre anni di età entro il 30 aprile 2026. In questo ultimo caso l'inserimento avverrà a condizione che nella scuola d’interesse vi siano ancora posti disponibili e che le liste d’attesa delle scuole del territorio (per i bambini con i tre anni compiuti al 31/12), siano state esaurite.

Le iscrizioni possono essere effettuate presso un’unica scuola, indicando sul modulo d’iscrizione ulteriori scelte alternative.

I dettagli

Scuola comunale

• SCUOLA INFANZIA COMUNALE - Via Novara 7, telefono 0362392305 segreteriascuoleinf anzia@comune.desio.mb.it

I moduli sono disponibili attraverso lo SPORTELLO ONLINE (iscrizione con SPID/CIE/CNS).

Per assistenza alla compilazione online è possibile prendere APPUNTAMENT O:

con l'Ufficio SpazioComune telefonicamente al numero 0362.392.1 tasto 1 (lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 9.30; martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30) o recandosi direttamente presso lo Sportello;

(lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 9.30; martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30) o recandosi direttamente presso lo Sportello; con la facilitatrice digitale accedendo a questo link: Effettua la prenotazione con AFOL Monza Brianza e selezionare e selezionare Punto di facilitazione di Desio. Il Punto di Facilitazione digitale è presente all’ingresso A del Comune di Desio.

Per la consegna a mano del modulo compilato recarsi SENZA APPUNTAMENTO all' Ufficio SpazioComune negli orari di apertura al pubblico (lunedì-venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 - 17.30) .

In alternativa, è possibile l'invio del modulo compilato tramite mail a protocollo@comune.desio.mb. it o PEC protocollo.comune.desio@ legalmail.it, allegando documento di identità e i documenti necessari.

Scuole dell'infanzia paritarie

• SCUOLA INFANZIA SACRO CUORE - Via Don Minzoni, 1 telefono 0362622518 materna.sacrocuore@ gmail.com

• SCUOLA INFANZIA S. GIUSEPPE – Via Conciliazione, 9 telefono 0362622041 materna. sangiuseppe@tiscali.it

• SCUOLA INFANZIA S. GIORGIO – Via Sant’Apollinare, 6 telefono 0362309342 maternasangiorgio@ tiscali.it

• SCUOLA INFANZIA S. TERESA – Via S. Pietro, 16 telefono 0362 630350 - 0362621617 santateres a@adcdesio.191.it

• SCUOLA INFANZIA UMBERTO I° - Via Sciesa, 20 telefono 0362626793 infanziaumbertoprim o@gmail.com

• SCUOLA INFANZIA IL VILLAGGIO DEI BAMBINI – Via Fogazzaro,1 telefono 0362/621606 scuolainfanzia. villaggiodeibambini@pedagogia. it

Le iscrizioni si ricevono via mail oppure presso segreterie previo appuntamento (moduli disponibili presso le singole segreterie).

Scuole dell'infanzia statali

• SCUOLA DELL’INFANZIA DOLOMITI in via Dolomiti, 48: Istituto Comprensivo Tolstoj – Via Tolstoj, 1

telefono 0362626264 - https://ictolstoj.edu.it/it/ - e-mail: mbic878005@istruzione. it

• SCUOLA DELL’INFANZIA SANTA MARIA in via Vico,1: Istituto Comprensivo Agnesi – Via Stadio, 13

telefono 0362392314 - https://www.ic-agnesidesio. edu.it/ - e-mail: mbic879001@istruzione. it

Le iscrizioni si ricevono presso la Segreteria scolastica con le modalità comunicate sui siti degli istituti comprensivi.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DA ALLEGARE AL MODULO D’ISCRIZIONE

• Certificazioni del datore di lavoro

• Ogni altro documento che valga a far rilevare particolari requisiti preferenziali del bambino o della famiglia.