Conto alla rovescia per il corso Its all'istituto Bassi

Seregno

Il 22 ottobre iniziano le lezioni dell'Istituto tecnico superiore della Fondazione Rizzoli di Milano per formare Cloud and data security specialist nella sicurezza dei dati informatici.

Conto alla rovescia per il nuovo corso Its - Istituto tecnico superiore che la Fondazione Rizzoli promuove a Seregno, presso l'istituto Martino Bassi di via Briantina. Il 22 ottobre l'avvio delle lezioni.

Al via il corso Its all'istituto Bassi

E’ ormai ai nastri di partenza il corso Its - Istituto tecnico superiore (Its) che Fondazione Rizzoli promuove a Seregno, appoggiandosi all’istituto Martino Bassi di via Briantina. Una proposta con la quale si realizza un'ideale continuità formativa tra i corsi superiori e la formazione post-diploma di Its. Il 21 ottobre è prevista l’inaugurazione dell’anno formativo nella sede di Fondazione Rizzoli a Milano, mentre le lezioni prenderanno avvio il giorno successivo. Il corso Its, di durata biennale, è finalizzato a formare “Cloud and data security specialist”, figura professionale avanzata nell’ambito della gestione e della sicurezza dei dati nelle reti informatiche.

Buoni riscontri per il corso Its

La nuova proposta formativa è stata raccolta molto positivamente dal territorio e non è stato difficile formare la classe. Il Comune di Seregno, che ha scelto di entrare a far parte di Fondazione Rizzoli, ha accompagnato il progetto del corso Its fin dagli albori: il percorso di accompagnamento prosegue con l’istituzione di cinque borse di studio a favore degli studenti meritevoli.

Le cinque borse di studio

Ecco il dettaglio delle cinque borse di studio. La prima, del valore di mille euro, prevede una valutazione combinata del voto di diploma e della situazione economica evidenziata dall’indicatore Isee. Le altre quattro borse di studio, del valore di 500 euro, andranno agli iscritti all’Its che si sono diplomati all'istituto Bassi con la migliore votazione, con un’attenzione particolare per le cosiddette quote rosa. I dettagli del bando sono disponibili sul sito dell'Amministrazione comunale: www.comune.seregno.mb.it.