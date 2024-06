Ventuno storie, ventuno vicende umane accomunate da un unico tragico epilogo. Ventuno lavori meticolosi, accurati e appassionati che sono valsi il meritato riconoscimento. Grande soddisfazione per i piccoli studenti della classe quinta A della scuola primaria «Da Vinci» di Vimercate.

La 5A della «Da Vinci» trionfa al concorso che... esplora la Memoria

Sabato scorso si sono piazzati al primo posto al concorso regionale «Esploratori della memoria», promosso dal comitato lombardo dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra sul tema della memoria e in particolare della deportazione e del simbolo delle pietre d’inciampo, ossia dell’opera diffusa che vuole ricordare, attraverso appunto la posa di una pietra, le persone vittime della Shoah e dei campi di lavoro e di sterminio nazisti. Tante anche le pietre posate nel nostro territorio, tre delle quali a Vimercate.

I ragazzi della quinta A, incuriositi dalle pietre di inciampo in cui si sono imbattuti, hanno scelto di lavorare su 21 vittime tra quelle citate sul sito ufficiale delle Pietre d’inciampo. Con lo scopo preciso, però, non di raccontare il tragico epilogo, ma le loro vite di tutti i giorni. Per far comprendere come quella tragedia abbia cancellato e stravolto esistenze normali e la loro quotidianità. E lo hanno fatte raccontandole in prima persona, in un video.

«Ogni alunno ha impersonato uno delle 21 figure scelte - ha spiegato l’insegnante Andrea Tazza che ha lavorato al progetto insieme alle colleghe Chiara Bertoletti e Fabiola Bombonato - Non solo: hanno anche intonato uno dei canti della tradizione ebraica. La cerimonia di premiazione è stata una bellissima occasione di confronto con diversi istituti provenienti da tutta la regione e un momento di sensibilizzazione e di approfondimento sul tema della Memoria. La vincita inoltre è stata un importante riconoscimento del lavoro svolto dai bambini della classe 5A e il coronamento di un percorso denso di significato».

Un lavoro che ha colpito profondamente la giuria che gli ha assegnato il primo posto a pari merito con un altro istituto.

Non solo: il video è stato inviato anche al Memoriale della Shoah di Milano che ha comunicato che lo inserirà tra il materiale utilizzato per la didattica.