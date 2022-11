La classifica delle scuole superiori in Brianza: pubblicata l'indagine 2022 di Eduscopio

E' online da oggi, martedì 29 novembre, la nuova edizione 2022/23 di Eduscopio.it, con i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Si tratta di una bussola molto utile a studenti e genitori, ma anche al personale docente, per capire che cosa hanno fatto i loro diplomati dopo la maturità.

Pubblicata l'indagine 2022 di Eduscopio

Il portale - nato nel 2014 e gratuito - si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la terza media. Eduscopio è diventato in questi anni un riferimento per le famiglie e per le stesse scuole come dimostrano gli oltre 2,4 milioni di utenti unici che hanno a oggi visitato il portale, con 11,6 milioni di pagine consultate.

Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.289.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19) in circa 7.700 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

Come funziona

Utilizzare il portale Eduscopio è davvero molto semplice: studenti e genitori non dovranno fare altro che seguire un semplice percorso, specificando quale indirizzo si vuole scegliere, se dopo la maturità si pensa al mondo del lavoro o a continuare il percorso di studi scegliendo una facoltà universitaria e in quale comune si risiede o si vuole frequentare la scuola. Una volta selezionate queste informazioni di base il sistema darà modo all'utente di confrontare gli esiti delle scuole che si trovano nella zona scelta e che offrono il corso di studi scelto.

Cosa è emerso in Brianza

Ovviamente abbiamo testato subito il sistema andando a selezionare alcuni dei diversi percorsi di studio disponibili e selezionando come punti di riferimento Monza, Vimercate, Seregno, Carate Brianza. Abbiamo selezionato un margine di spostamento di 10 chilometri. Il sistema ci ha così restituito una fotografia e una classifica delle scuole del territorio che ora vi andiamo ad elencare nel dettaglio.

Se lo studente è alla ricerca di una scuola che lo prepari per il mondo universitario la classifica, a seconda del percorso di studi, vede nelle prime posizioni i seguenti Istituti del territorio:

Classico

La classifica a livello provinciale vede spiccare i nomi del Don Carlo Gnocchi di Carate, del Banfi di Vimercate e dello Zucchi di Monza.

Scientifico

Per quanto riguarda i licei scientifici spiccano il Frisi di Monza, seguito dal Marie Curie di Meda e dal Versari di Cesano Maderno.

Scienze Umane

Capitolo scienze umane. In Brianza i nomi in cima alla classifica Eduscopio sono il Porta di Monza e il Parini di Seregno.

Linguistico

Tra gli istituti ai primi posti della classifica nel settore linguistico trovino il Carlo Porta di Monza, il Martin Luther King di Muggiò e il Candia di Seregno.

Tecnico economico

Per quanto riguarda gli istituti tecnico-economici spiccano il Primo Levi di Seregno, il Ghandi di Besana e il Mosè Bianchi di Monza.

Tecnico Tecnologico

Tra gli istituti tecnico-tecnologici nelle prime posizioni della classifica troviamo il Bianchi di Monza, il Vanoni di Vimercate e il Majorana di Cesano.

Mondo del lavoro

Se invece lo studente è alla ricerca di una scuola che lo prepari al meglio per il mondo del lavoro nel raggio di 10 km e per confrontare le scuole valuta maggiormente l'indice di occupazione dei diplomati, la classifica, a seconda del percorso di studi, vede nelle prime posizioni i seguenti Istituti del territorio:

Tecnico Economico

Tra gli istituti tecnici economici della provincia spiccano il Mosè Bianchi di Monza, il Ghandi di Besana e il Versari di Cesano.

Tecnico Tecnologico

Tra i primi in classifica sul territorio di Monza e Brianza troviamo l’Istituto Fermi di Desio, l’Hensemberger di Monza e l’Einstein di Vimercate.

Professionale servizi

Passiamo agli istituti professionali: in Brianza tra le prime posizioni troviamo l’Olivetti di Monza, il Collegio Ballerini di Seregno e l’Istituto don Carlo Gnocchi di Carate.

Professionale, industria, artigianato

Per il settore industria e artigianato tra le prime posizioni in classifica troviamo il Floriani di Vimercate, il Ferrari di Monza e il Meroni di Lissone.