Fare colazione a scuola, tutti insieme, per incoraggiare una sana alimentazione e favorire le relazioni e la condivisione.

La colazione a scuola conquista i bambini

Piace sempre di più il progetto del Comune di Vimercate che in questi giorni ha presentato i risultati dell'iniziativa "Tutti insieme a colazione" che ha coinvolto tutte le 76 classi delle scuole pubbliche dell'infanzia e primarie cittadine, raggiungendo complessivamente 1.645 alunni e alunne dal 31 marzo al 29 maggio 2025. L’attività è stata svolta in collaborazione con la società concessionaria del servizio di ristorazione scolastica, CIRFood e con i docenti e le docenti delle scuole.

L’importanza di una sana colazione: attività nelle scuole, partecipazione attiva e riflessione condivisa L’iniziativa "Tutti insieme a colazione" ha portato nelle classi delle scuole pubbliche dell’infanzia e primarie di Vimercate una proposta di educazione ad una colazione sana e ricca di varietà di alimenti. I bambini e le bambine hanno potuto consumare la colazione a scuola con i propri compagni e compagne. Ogni alunno e alunna ha avuto a disposizione la scelta di una ricca prima colazione equilibrata e adatta alla propria età, con due possibili varianti: una dolce (composta da pane e marmellata, biscotti, yogurt) e una salata (con uova strapazzate, formaggio e pane). A completare l’offerta, bevande semplici e non zuccherate: latte bianco, latte al cacao, tè e succo di frutta 100% biologico all’arancia.

Al termine della colazione, le insegnanti hanno sottoposto agli alunni un questionario predisposto dall’ufficio Pubblica Istruzione. L’indagine ha permesso di raccogliere dati preziosi non solo sul gradimento dell’esperienza, ma anche sulle abitudini alimentari, le preferenze e la disponibilità a scoprire nuovi sapori da parte dei bambini e delle bambine coinvolti.

“Sono contento di poter condividere il successo dell’iniziativa "Tutti insieme a colazione", un progetto di educazione alimentare che ha coinvolto 1.645 alunni e alunne delle scuole dell’infanzia e primarie della nostra Città - ha commentato Riccardo Corti, Assessore alla Cura delle Persone della Città di Vimercate.

Questo progetto, realizzato in collaborazione con CIRFood e i nostri docenti, ha portato nelle classi un’importante riflessione sull’importanza di una sana e equilibrata colazione. L’esperienza ha anche permesso di raccogliere dati preziosi sulle abitudini alimentari dei più giovani, contribuendo a promuovere uno stile di vita più sano e consapevole. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, dai docenti ai genitori, e soprattutto i nostri giovani studenti, protagonisti di un percorso importante per il loro benessere e la loro crescita. Continueremo a promuovere progetti che educano e coinvolgono la nostra comunità”.

Risultati dell’indagine: entusiasmo e partecipazione

Il progetto ha suscitato grande entusiasmo tra i partecipanti: alla domanda "Ti è piaciuto fare colazione insieme

ai tuoi compagni?", l’89% ha risposto sì, il 16% così così e solo il 7% no.

Un’analisi per fasce d’età rivela differenze significative: il gradimento positivo è stato del 96% nella scuola dell'infanzia, contro l’86% nella scuola primaria.

Dolce o salato? Allenare il gusto

Alla domanda “Hai scelto la colazione dolce o salata?" ha risposto dolce il 61% e salata il 45% degli alunni. La somma delle percentuali supera il 100% perché alcuni bambini hanno assaggiato entrambe le opzioni,nonostante le indicazioni date a insegnanti e famiglie di scegliere una sola tipologia. Questo dato evidenzia che c'è ancora del lavoro da fare in termini di consapevolezza e autodisciplina alimentare, aspetti fondamentali dell'educazione al gusto.

Interessante anche la differenza tra fasce d’età: nella scuola dell’infanzia il 70% ha scelto la colazione dolce, mentre nella primaria questa percentuale scende al 57%, a fronte di una crescita del gradimento per il salato (dal 38% al 47%). Una tendenza che segnala l’evolversi del gusto con l’età e una crescente apertura verso

sapori meno usuali.

La colazione a scuola come esperienza formativa

L'iniziativa ha proposto la possibilità di consumare una colazione equilibrata e completa, pensata con criteri educativi, non solo o non tanto per stupire, ma per educare. La proposta della colazione salata ha comunque stupito qualche bambino/a. L’obiettivo non era di replicare il modello delle colazioni intercontinentali da hotel, dove forse è l’abbondanza a prevalere, ma piuttosto quello di condurre i bambini alla consapevolezza di quanto sia importante iniziare la giornata con un pasto nutrizionalmente bilanciato adatto ad affrontare gli impegni scolastici del mattino.

La nostra attività di educazione alimentare prosegue, ogni giorno, con la proposta di frutta di stagione biologica quale merenda di metà mattina.

Scoperte e abitudini: una proposta di nuovi alimenti per la colazione a casa

Alla domanda "Tra le cose che hai mangiato stamattina c’è qualcosa che ti è piaciuto e che a casa non mangi mai?", molti bambini hanno indicato alimenti normalmente poco presenti nelle colazioni familiari. I più citati sono stati: uova strapazzate (47 volte), formaggio (46 volte), tè (17), yogurt (16) Questi dati mostrano che gli alimenti più nutrienti e meno zuccherati sono anche quelli meno presenti nelle colazioni casalinghe. Il fatto che siano stati percepiti come “novità gradite” favorisce la possibilità che questi alimenti trovino spazio anche nelle colazioni di casa.

Pasti preferiti: un’evoluzione con la crescita

Alla domanda "Qual è il tuo pasto preferito?" si osservano scelte diverse tra infanzia e primaria:

La media generale evidenzia una preferenza equilibrata su tutti i pasti della giornata, con un maggiore gradimento della cena.

I più piccoli mostrano di gradire prevalentemente la colazione e la merenda privilegiando le pause leggere (forse per la presenza di dolci?). I più grandi, invece, si orientano verso i pasti principali, che iniziano ad assumere un valore conviviale e sociale più marcato. La maggior preferenza attestata sulla cena lascia pensare che i bambini apprezzino la condivisione familiare legata a quel momento della giornata.

Prospettive future

Il progetto si è concluso con la consegna del “Diploma della Prima Colazione a scuola”, accompagnato da un invito a rappresentare graficamente l’idea di una colazione sana: i disegni ricevuti, raccolti in una galleria virtuale consultabile online, offrono uno sguardo creativo sul vissuto dell’esperienza da parte dei più piccoli.

I risultati dell’iniziativa confermano l’efficacia di un approccio che coniuga educazione alimentare, socialità e piacere. Il Comune di Vimercate sta valutando di ripetere e ampliare il progetto nel prossimo anno scolastico, introducendo nuove attività di sensibilizzazione e coinvolgimento delle famiglie, per rafforzare il messaggio di una colazione sana, varia e consapevole.