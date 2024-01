La colazione si fa a scuola tutti insieme

Dal 9 gennaio al 22 marzo 2024, il Comune di Vimercate, in collaborazione con CIR Food, concessionaria del servizio mensa, organizza “Tutti insieme a colazione” presso le scuole dell’infanzia e primaria pubbliche della città. L’iniziativa si inserisce nei progetti di educazione alimentare promossi dall’Ufficio Educazione e Formazione.

L’obiettivo delle colazioni a scuola è quello di valorizzare e incentivare l’abitudine al consumo della prima colazione attraverso l’assaggio e la conoscenza degli alimenti più adeguati.

Secondo una ricerca del 2019 di “Okkio alla salute”, il sistema di sorveglianza dell’Istituto Superiore di Sanità sul sovrappeso e l’obesità e i fattori di rischio correlati nei bambini delle scuole primarie, in Italia 1 bambino su 10 non fa colazione e 1 bambino su 3 consuma un pasto non adeguato o la colazione troppo in fretta.

Saltare la prima colazione espone i bambini ad un maggior rischio di carenza di vitamine, oltre ad avere controindicazioni quali aumento di peso ed irascibilità.

Durante la colazione a scuola gli alunni e le alunne hanno la possibilità di scegliere tra un menù dolce, che prevede pane e marmellata, biscotti e yogurt oppure un menù salato, che prevede uova strapazzate e formaggio, in abbinamento a bevande calde (latte, latte e cacao, thè) o fredde (succo di frutta), tutto biologico. In totale verranno servite 1550 prime colazioni.



Le famiglie coinvolte ricevono, qualche giorno prima dell’evento, una comunicazione via e-mail con la quale, attraverso un breve video, viene presentata l’iniziativa.

Il giorno della colazione un’impiegata dell’Ufficio Educazione e Formazione e la dietista di CIR Food sono presenti per parlare con le bambine e i bambini e rispondere alle loro domande.

Dopo la colazione i bambini ricevono un questionario di gradimento da compilare in classe con l’aiuto dell’insegnante e la ricetta di una semplice torta da portare a casa con l’invito a realizzarla in famiglia. L’educazione alimentare, infatti, passa anche da piccoli gesti come la preparazione del cibo insieme o la

cura un piccolo orto.

Secondo la Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino, Gabriella Ferrazzano: “È importante che i bambini e le bambine acquisiscano, per sé stessi e per la collettività, una sensibilità sui temi della salute e insieme della sostenibilità, che incidono sul benessere personale e su quello collettivo”.

