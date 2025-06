La festa dei semi misteriosi per la fine dell'anno scolastico

"La festa dei semi misteriosi!": così bambini e insegnanti della scuola dell'infanzia Giovanni XXIII hanno celebrato la fine dell'anno scolastico.

Si è concluso con entusiasmo e meraviglia l’anno scolastico alla scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII, con un evento speciale intitolato: "La festa dei semi misteriosi!". Una festa pensata e realizzata con amore dai bambini, dalle insegnanti, da Flora Amelia, l'eco-detective (l'ineguagliabile Silvia Bassi) che è stato il personaggio stimolo dell'anno, e dal maestro di teatro Andrea Anzani, accompagnato dai suoi simpatici burattini.

I piccoli protagonisti hanno messo in scena una drammatizzazione originale, fatta di parti recitate, canti e balli, portando sul palco tutta la loro creatività e il frutto del lavoro di un intero anno.

Lo spettacolo ha preso il via con una storia ricca di curiosità e stupore: il ritrovamento di alcuni semi misteriosi ha acceso mille domande. Nessuno sa cosa siano, cosa potranno diventare, cosa crescerà: ognuno ha una propria idea, un’ipotesi, un sogno da condividere...

"Nel corso della festa, attraverso la riflessione, il dialogo e l’interpretazione teatrale, abbiamo imparato che per far nascere e crescere qualcosa di bello, non serve solo sole, acqua e tempo, ma anche cura, attenzione…soprattutto amore - spiegano le insegnanti - Lo spettacolo è stato così un crescendo di emozioni e scoperte".