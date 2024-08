Un investimento storico per la scuola a Cesano Maderno: oltre sei milioni di euro per la manutenzione e la riqualificazione della secondaria di primo grado Salvo D’Acquisto.

La Giunta di Cesano approva il progetto esecutivo per i lavori alla scuola Salvo D'Acquisto

La Giunta, guidata dal Sindaco Gianpiero Bocca, ha dato il via libera al progetto esecutivo per la realizzazione degli interventi nella struttura di via Duca D’Aosta, avviando così le ultime fasi amministrative che, con la gara d’appalto e l’affidamento, porteranno nella Primavera del 2025 all’inizio dei lavori.

I lavori nel dettaglio

Riqualificazione energetica, abbattimento delle barriere architettoniche ed implementazione degli accessi per disabili, miglioramento antisismico, rifacimento completo del layout esterno con nuovi colori e disegni, frutto delle proposte degli studenti: sono tra i principali interventi previsti nel progetto per i lavori che, originariamente programmati in tre lotti, sono stati raggruppati per consentire una migliore ottimizzazione dei tempi, delle lavorazioni e delle risorse, nell’ottica di una sostanziale riqualificazione strutturale del complesso.

Particolare attenzione viene rivolta all’accessibilità e alla sostenibilità: verranno realizzate due rampe di accesso per disabili, una sull’ingresso principale di Via Duca D’Aosta e una per l’accesso alla scuola di musica CAMS di Via Luigi Cerati. In termini di sicurezza verranno realizzate, inoltre, le scale di emergenza a servizio del piano primo, oltre il consolidamento delle antisismiche.

L’intervento è volto a migliorare le prestazioni del complesso scolastico, con interventi che comporteranno un risparmio energetico ed economico, attraverso la coibentazione di tutte le facciate con un nuovo “cappotto esterno”, il posizionamento di nuovi serramenti nel rispetto di tutti i requisiti di trasmittanza termica e acustica. Previsto, infine, il rifacimento dell’Aula Magna nonché Aula Consiliare della città.

"Un investimento per le nuove generazioni"

“E’ un investimento che l’Amministrazione Comunale ha deciso di fare per il futuro delle nuove generazioni e per la città di Cesano Maderno. – ha spiegato il Sindaco Gianpiero Bocca – Andremo a modernizzare la struttura, attraverso interventi ragionati e voluti, nell’ottica di un’opera sostenibile e accessibile perché, anche in questo caso, abbiamo voluto che l’inclusività fosse al centro del progetto. Sono lavori attesi, che riguarderanno l’intera struttura e che interessano una Scuola tra le più frequentate di Cesano Maderno, punto di riferimento per la nostra comunità”

Un investimento di oltre sei milioni di euro