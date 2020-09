La nuova preside di Lentate si presenta

E’ Tolomea Rubino la nuova dirigente che guiderà l’Istituto comprensivo Enrico Toti di Lentate nell’anno scolastico che sta per iniziare, carico di incertezze e aspettative.

Da maestra a preside

Classe 1980, originaria della Basilicata ma residente a Fino Mornasco, ha infatti sostituito Giovanni Maisano in qualità di preside. «Ci attende un anno pieno di incognite e punti di domanda, il lockdown ha messo alla prova tutto il sistema scolastico nazionale e la ripartenza ci pone davanti a nuove e numerose sfide», le parole della dirigente. «Ho partecipato e vinto il concorso per diventare preside nel 2017 e lo scorso anno scolastico è stato il primo per me vissuto da questa nuova prospettiva. Sono stata alla guida dell’Istituto comprensivo di Cermenate, ruolo che manterrò anche quest’anno, affiancandolo a quello di Lentate. La realtà del Toti la conosco molto bene perché per anni ho insegnato nella sua primaria, motivo per cui sono già inserita nel network di colleghi, Comitato dei genitori, personale e consiglio d’istituto. Gestire una scuola non è mai semplice e questa ripartenza renderà il tutto ancora più complesso, ma aver vissuto dall’interno la realtà di una scuola è sicuramente un grande vantaggio».

Al lavoro per la ripresa delle lezioni

Un anno che vedrà le scuole di tutta Italia, incluse quelle del comprensivo lentatese (una scuola media, quattro primarie e due per l’infanzia) affrontare una ripresa in presenza, implementando tuttavia un piano a distanza per una potenziale nuova fase della didattica online. «Stiamo seguendo le linee guida ministeriali e ci stiamo attenendo a tutte le norme previste, l’ente locale poi ha apportato ingenti cambiamenti alle strutture, provvedendo a imbiancare e sanificare i locali, rendendoli adatti ad ospitare il rientro degli alunni», conclude la preside.

TORNA ALLA HOME