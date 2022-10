La Provincia chiude il liceo per un giorno alla settimana per risparmiare sul riscaldamento

La Provincia chiude il liceo per un giorno alla settimana per risparmiare.

Bollette alle stelle

Una scelta che alleggerisce le spese, schizzate alle stelle per il caro bollette, ma di certo non fa felici studenti e docenti.

Il liceo Banfi di Vimercate chiude al sabato tornando alla settimana corta, come già fanno gli altri tre istituti (Einstein, Floriani e Vanoni) ospiti del centro scolastico superiore di via Adda. Del resto i numeri non lasciano scampo: i costi per le utente nella struttura di proprietà della Provincia sono praticamente raddoppiati, con importi da diversi milioni di euro. E così, per risparmiare un po’, Monza e Brianza ha deciso di spegnere dal venerdì pomeriggio alla domenica sera le caldaie di tutto il complesso frequentato ogni giorno da più di 4mila studenti.

Il Consiglio d'istituto ha dovuto approvare

Decisione che è stata approvata venerdì dal Consiglio di Istituto del Banfi che non ha potuto fare altro che ingoiare l’amaro boccone ed esprimere voto favorevole prendendo atto della difficile situazione e allineandosi agli altri istituti. Con tutto quello che ciò comporta per la didattica del Liceo Classico e del Liceo Scientifico. Di questo aspetto in particolare si è parlato nella mattinata di ieri, lunedì, quando gli studenti si sono riuniti in assemblea. Con i professori sono già stati definiti nuovi metodi di lavoro.

La rabbia dell'ex "banfino" Rampi: "Come al solito pagano i ragazzi"

Sorpreso e contrario al provvedimento «imposto» dalla Provincia, anche Roberto Rampi, senatore uscente, ex vicesindaco, ex "banfino" e padre di un ragazzo che proprio quest’anno frequenta il liceo dell’Omnicomprensivo.

"E’ una decisione assurda presa, ancora una volta sulla pelle dei ragazzi - ha commentato senza mezzi termini - Cosa altro dovranno sopportare in nostri giovani? Alle restrizioni imposte dalla pandemia, con tutto ciò che ha comportato anche dal punto di vista della didattica e delle relazioni, al pessimo servizio di trasporto pubblico da e per le scuole ora si aggiunge anche la riduzione dell’orario scolastico".

Un unico impianto per quattro istituti

Rampi ha anche ricordato che la decisione di spegnere i risaldamenti è figlia anche del fatto che i quattro istituti dell'Omnicomprensivo sono serviti da un unico impianto di riscaldamento. "Un'assurdità a cui non si è mai rimediato", ha aggiunto.

