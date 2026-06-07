La Rodari saluta la preziosa collaboratrice scolastica che va in pensione

Per tutti è stata come una mamma, attenta ai bisogni di ciascuno. Silvana Vicinanza alla scuola secondaria di primo grado Rodari di Desio è entrata in servizio come collaboratrice scolastica nel 1999, dopo aver lavorato come parrucchiera e ora, dopo 28 anni, ha raggiunto il traguardo della pensione.

Va in pensione dopo quasi trent’anni di servizio alla Rodari

Le colleghe e i colleghi, i professori, la dirigente, Maria Luisa Smiroldo, hanno voluto salutarla dedicandole un pensiero e una festa. Nata a Londra 67 anni fa, si è poi trasferita a Salerno. Qui ha vissuto fino all’età di 13 anni, quando ha lasciato la Campania per Milano, dove ha abitato in zona Darsena, per poi venire a vivere a Desio. Di lei tutti hanno lodato la disponibilità, la sua dedizione verso la scuola, il suo grande cuore. E’ sempre stata un punto di riferimento, con i suoi occhi color del mare e la sua dolcezza. Il suo sorriso, all’entrata e all’uscita da scuola, le sue coccole con caffè e pastiera, la sua infinita pazienza, mancheranno a tutti. Apprezzata da tutto il personale a scuola, dai colleghi e dagli studenti, lascia un ottimo ricordo.

Allegra, disponibile, un sostegno per tutti

Silvana è sempre stata una persona disponibile, sensibile, allegra e infinitamente buona, con un sorriso rassicurante per gli alunni, “capace di rimettere in ordine anche le giornate più storte” ed è stata un sostegno insostituibile per i docenti. Se qualcuno si faceva male in palestra, lei arrivava subito con il ghiaccio; se spariva una felpa lei perlustrava la scuola fino a trovarla, sempre presente per qualsiasi necessità, raccontano colleghi e professori. “La sua spontaneità – hanno rimarcato dalle Rodari – ha reso il plesso un posto più vivace”. “E’ sempre stata il cuore della scuola”, ha evidenziato la vicaria Paola Galimberti.

Il “grazie” da tutta la scuola

“Il suo impegno e la sua massima dedizione al lavoro, unitamente alle sue straordinarie qualità umane, hanno lasciato il segno”, così si è espressa nei suoi confronti la dirigente Smiroldo. “Ha dimostrato un dono raro – un’altra dedica – la capacità di leggere nei cuori delle persone con delicatezza, senza mai invadere, ma facendo sentire ciascuno accolto e compreso. Di persone come Silvana la scuola ha tanto bisogno”. Infine, per la simpatica collaboratrice scolastica “il grazie per tutto il bene, la cura e la serenità che hai donato alla nostra scuola”. Raggiunto il gran giorno, l’augurio di tutti è che Silvana possa godersi la pensione con la stessa energia con cui si è dedicata a docenti e studenti. “Ti auguriamo giorni leggeri, viaggi e soddisfazioni, ma soprattutto serenità”, così i colleghi, a cui si sono uniti i docenti, con la speranza di poterla rivedere magari a scuola, e incrociare di nuovo il suo rassicurante sorriso.