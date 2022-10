La Sacai premia i suoi studenti eccellenti e si prepara a volare a Lione

La Sacai di Cesano Maderno premia i suoi alunni eccellenti e si prepara a volare a Lione.

La Sacai premia i suoi studenti eccellenti

Alla sede della Scuola acconciatori cesanesi artigiani Italia, la Sacai di Cesano Maderno, diretta da Paola Strazzuso, consegnati i diplomi agli studenti delle classi 3^A, 3^E e 3^D che si sono diplomati lo scorso anno scolastico. Premiati con una borsa di studio due alunni eccellenti oggi al quarto anno: Lorenzo Calò, che la giugno si è diplomato con 97/100 e Carlotta Laffranchi, che invece ha ottenuto 91/100. “Studiando e imparando si riescono ad affrontare le cose in maniera diversa, allora davvero vi faccio tanti tantissimi auguri per il vostro futuro” il messaggio di incoraggiamento dell’assessora all’Istruzione, allo Sport, alla Partecipazione e alla Cittadinanza attiva, Rosanna Arnaboldi, intervenuta alla cerimonia per conto dell’Amministrazione comunale.

A Lione cinque giorni al Mondiale dei mestieri

Davanti a tutti gli alunni riuniti in cortile la direttrice Paola Strazzuso ha colto l’occasione per comunicare ai ragazzi che Sacai, grazie a un progetto curato dalla professoressa di Lettere, Maria Giovanna Palmieri, “è stata selezionata per partecipare al Mondiale dei mestieri di Lione: io, il presidente Giovanni Verbale e la professoressa Cesarina Pollastro del laboratorio di acconciatura andremo per cinque giorni in Francia con due alunni”. La scelta è caduta su Lorenzo Calò e Alessia Lorini, della classe 4^A. "Questo è solo l’inizio. D’ora in avanti parteciperemo a più bandi e manifestazioni possibili” l’annuncio della direttrice. “Questo è un onore per la Sacai e per tutta la città di Cesano Maderno – il commento entusiasta dell’assessora Arnaboldi - Complimenti alla professoressa Palmieri e a tutti i ragazzi. Continuate su questa strada, ragazzi, parola chiave: passione e volontà”.

Nella foto la direttrice Paola Strazzuso e il presidente Giovanni Verbale con l'assessora Rosanna Arnaboldi e i due studenti eccellenti.