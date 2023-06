La scuola di Birone si "colora" con il murales realizzato dagli studenti del Modigliani

E' stato inaugurato pochi giorni fa l'opera d'arte realizzata alla scuola primaria di Birone dai ragazzi di 3 A del liceo artistico di Giussano

Progetto artistico condiviso tra piccoli e grandi

L'arte entra nella scuola elementare di Birone, che si è «colorata» grazie agli studenti di 3 A del liceo artistico Modigliani. I ragazzi hanno infatti realizzato un murales all’ingresso del plesso scolastico «San Filippo Neri». La Giunta, nei mesi scorsi, aveva dato l’ok per portare avanti questo progetto che rientra in un progetto artistico più ampio, denominato «Giussano in tante storie», in collaborazione proprio con gli alunni del Liceo artistico e che ha coinvolto anche i piccoli delle elementari.

Studenti al lavoro

La sinergia tra gli studenti di via Caimi e quelli della primaria di Birone è già stata avviata attraverso un percorso artistico di laboratori creati in relazione al progetto portato avanti dall’istituto comprensivo «Don Beretta» legato al tema della bellezza del territorio, fatto di varie esperienze didattiche ed uscite nelle corti storiche della frazione (Borgonovo, Cà Amata, Gibin, Corti).

Dopo la fase di studio e di laboratori con i bambini delle elementari, avviati a febbraio con la collaborazione delle professoresse Antonella Gerbi, Lara Mangiaracina e Diana Gianola, i ragazzi del Modigliani si sono messi all’opera e sul tema delle corti, delle cascine e dei vecchi simboli e tradizioni locali hanno ultimato l’opera d’arte.

L'inaugurazione

Giovedì 8 giugno, ultimo giorno di scuola, l'opera artistica firmata dalla 3A si è svelata la pubblico, è stata infatti ufficialmente inaugurata alla presenza del sindaco Marco Citterio e dell’assessore alla Cultura Sara Citterio.