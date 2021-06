La scuola elementare di Villanova resta senza "prima"

Dal prossimo settembre la scuola primaria di Villanova, frazione di Bernareggio, sarà un po’ più vuota rispetto a oggi. Quello che fino a qualche tempo fa era solamente un timore da scongiurare, ora è una triste realtà: la prima elementare non ci sarà.

La scuola di Villanova resta senza "prima"

Un duro colpo per l’Istituto Comprensivo, che da un anno a questa parte non è riuscito a ottenere quel numero minimo di iscrizioni tali per poter attivare la sezione. Il tetto previsto era stato fissato a 18 bambini, poi grazie a una speciale deroga il limite era sceso a 15. Ma a quella cifra non ci si è mai andati veramente vicini. Un vero peccato. Inizialmente, a febbraio, erano state registrate solamente 4 adesioni. A quel punto, al fine di evitare il peggio, scuola e Comune avevano tentato ogni via, mettendo in campo anche diversi incentivi di carattere economico nel tentativo di attrarre un maggior numero di famiglie. Anche il sindaco Andrea Esposito lancia l'allarme:

"Il tasso demografico è in forte calo qui come altrove, quindi questo è necessariamente un tema che oggi va affrontato su larga scala e con uno sguardo al futuro quando si parla di scuola."

LEGGI LA NOTIZIA INTEGRALE SUL GIORNALE DI VIMERCATE IN EDICOLA DA MARTEDI' 15 GIUGNO