La scuola ospita "I volti dell'innocenza"

Fotografie esposte in forma permanente a scuola per rendere gli studenti maggiormente consapevoli delle disparità esistenti tra coetanei di tutto il mondo. L’istituto comprensivo "Paccini" di Sovico è una della 300 scuole al mondo che ospita le foto di "I volti dell’innocenza" del progetto "Art in School".

I volti dell'innocenza

La mostra è stata inaugurata alla scuola primaria «Don Milani»: 60 opere in grande formato scattate da fotografi di rilievo internazionale del calibro di Hartmut Schwarzbach, Saro Di Bartolo, David Lazar, Simon Lister.

A fare gli onori di casa il direttore scolastico Simone Cartuccia:

"La scuola si arricchisce di piccole grandi finestre sul mondo. Ci auguriamo che queste foto diventino un’occasione per riflettere, sicuramente rappresentano un valore aggiunto per il nostro istituto che coniugano il decoro estetico a un forte valore civico".

60 immagini esposte

Le 60 immagini esposte accompagneranno la vita dei ragazzi che si abitueranno ad ampliare i propri orizzonti per aprirsi ad altre culture e saranno anche invitati a fare dei lavori. Le immagini sono state donate dalla fondazione statunitense Besharat Arts Foundation grazie a un intermediario, Eugenio Giuseppe Tursi:

"Mi occupo di fotografia per lavoro e ho incontrato due fotografi che mi hanno fatto conoscere la Fondazione. La finalità di questa mostra è quella di diffondere nelle scuole un senso di empatia e suscitare libere forme di espressione".

Il taglio del nastro si è svolto alla presenza dell’assessore alla Pubblica istruzione, Simona Pulici, ed è stato arricchito da un’esibizione musicale di alcuni studenti diretti dal maestro Paolo Assi.