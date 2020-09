La scuola riprende, gli auguri dell’Amministrazione comunale. A Cesano il messaggio agli studenti: “Continuate a seguire le regole”.

La scuola riprende, gli auguri dell’Amministrazione comunale

Siamo agli sgoccioli, manca davvero pochissimo al ritorno degli studenti sui banchi di scuola. Ogni Amministrazione, in queste ultime settimane, ha fatto il possibile per garantire una riapertura delle scuole in sicurezza, rispettando le norme anti contagio.

Così anche a Cesano Maderno dove il Sindaco, l’assessore all’Istruzione e tutta l’Amministrazione comunale ha voluto fare un augurio speciale ai ragazzi che lunedì 14 settembre torneranno a scuola.

Quest’anno è un po’ speciale, perché non ritornate a scuola dalle semplici vacanze estive, ma venite da una lunga sosta forzata dovuta alla pandemia del Covid 19 – ha sottolineato l’assessore Pietro Nicolaci. Mai ci era capitato di vedere le scuole chiuse; e le scuole vuote sono di una tristezza infinita. Il nuovo anno è, anzitutto, un’occasione per rivivere emozioni e riallacciare i rapporti con compagni e insegnanti, ma rappresenta anche la ripresa delle attività didattiche che faranno di voi i cittadini di domani. L’Amministrazione comunale – insieme alle Dirigenti e a tutto il personale scolastico – si è impegnata in questi mesi per creare le condizioni di una ripresa “normale” delle attività didattiche. L’obiettivo principale – farvi tornare a scuola in presenza – è sostanzialmente raggiunto. Ma non dimenticate che siamo ancora in una situazione d’emergenza. Soprattutto all’inizio, ci sarà bisogno di aggiustamenti nell’organizzazione scolastica. Ma vi assicuriamo che, con l’impegno di tutti, risolveremo i problemi che si porranno. Affinché la scuola garantisca il vostro “diritto allo studio”, però, è fondamentale che voi seguiate le regole di sicurezza che vi verranno dettate dagli insegnanti. Il rispetto di tali regole è una garanzia per la vostra salute e per quella dei vostri genitori.

