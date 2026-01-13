La scuola Salvo D’Acquisto prende forma

Prende sempre più forma la scuola Salvo D'Acquisto a Cesano Maderno che ha comportato un investimento da sei milioni di euro

Prende sempre più forma la scuola Salvo D’Acquisto di Cesano Maderno, al centro di un imponente ed atteso intervento di riqualificazione complessiva che al termine dei lavori aumenterà efficienza energetica, sicurezza, accessibilità e qualità estetica, con uno stanziamento di oltre 6 milioni di euro.

I lavori

Il cantiere, avviato nel marzo del 2025, ha avuto la fase apicale durante l’interruzione scolastica estiva, con l’esecuzione della maggior parte delle opere interne come l’adeguamento sismico delle strutture in fibra di carbonio, la sostituzione dei serramenti e la posa delle tende filtranti, la realizzazione della nuova rete antincendio, il fissaggio dei pannelli di cappotto termico di facciata.

Compatibilmente con l’inizio delle attività scolastiche, le opere si sono successivamente concentrate sulla parte esterna dell’edificio, con la finitura del cappotto termico, la posa degli “imbotti colorati” delle finestre e delle staffe delle lamiere decorative. Sono attualmente in corso la modifica dell’ingresso principale con la nuova rampa per persone con disabilità e la posa dell’impianto di rilevazione incendi.

Il contributo degli studenti

Nei prossimi mesi verrà realizzata la nuova area rifiuti e le scale di emergenza del corpo B nel cortile verso via Ada Negri, oltre al montaggio delle lamiere decorative sulle facciate nei tre colori primari previsti: giallo, rosso e blu, in linea con le tonalità già individuate (e riconoscibili) per le finestre.

Gli studenti della scuola sono stati i protagonisti del restyling delle facciate, frutto di un concorso interno in cui le ragazze ed i ragazzi hanno indirizzato le scelte relative all’uso dei colori, strettamente collegati al logo della Salvo D’Acquisto (il giallo, il rosso e blu, caratteristici del logo della scuola, identificano infatti gli imbotti delle finestre in lamiera).

Nuova Aula Consiliare

Anche l’Aula del Consiglio Comunale, all’interno della Scuola, è oggetto di importanti interventi di rinnovamento che prevedono la creazione di uno spazio polivalente, che potrà essere modificato e adattato in base all’utilizzo e alle necessità, con una nuova dotazione tecnologica ed impianto wifi di nuova generazione.

L’Aula consiliare verrà intitolata alla figura del giovane Ambasciatore Luca Attanasio, ucciso in un agguato il 22 febbraio del 2021 in Congo.

Il commento

“Esteticamente si inizia ad intravedere la valenza di questo importante progetto di riqualificazione della scuola, un intervento fortemente voluto dall’Amministrazione per consegnare alla comunità scolastica e alle famiglie della nostra città un edificio moderno, sicuro e sostenibile ha detto il sindaco Gianpiero Bocca – Per noi è prioritario ammodernare e migliorare le strutture e gli ambienti scolastici, i numerosi interventi programmati ed effettuati in questi ultimi anni ne sono la dimostrazione: mi riferisco in particolare ai refettori e ai locali mensa delle scuole Calastri, Negri, King, Mauri, Minotti, Rodari, Borghi, Galilei e della stessa Salvo d’Acquisto, ma anche agli ultimi interventi di manutenzione straordinaria realizzati come l’ efficientamento energetico dell’impianto di riscaldamento della scuola Negri ed il rifacimento della copertura della palestra alla Galilei”.

Da parte sua l’assessore ai Lavori Pubblici Manuel Tarraso ha detto che “siamo molto soddisfatti dell’avanzamento del cantiere e della qualità dei lavori. Attraverso una pianificazione puntuale e condivisa con la direzione scolastica e la ditta incaricata, è stato possibile realizzare gli interventi più invasivi ed imponenti senza intralciare le lezioni e consentendo al cantiere di procedere speditamente. Sono già visibili gli interventi sulla facciata che, anche se mancano alcune finiture, inizia a prendere una sua nuova fisionomia identitaria. La riqualificazione interna, relativa agli interventi di efficientamento energetico, consente già di svolgere le attività scolastiche in un ambiente più accogliente, moderno e sostenibile”.