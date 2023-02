L’Albero di Falcone crescerà nell’Istituto Castiglioni. Questa mattina, mercoledì, i Carabinieri Forestali hanno consegnato una talea della preziosa pianta di Ficus alla presenza delle autorità locali

L’Albero di Falcone crescerà nell’IIS Castiglioni di Limbiate. Questa mattina, mercoledì, i rappresentanti dei Carabinieri Forestali, Laura Spada e Gianluca Nardi, hanno consegnato la talea del rigoglioso Ficus macrophillacolumnarismagnoleides che cresce a Palermo, nei pressi della casa dei giudici Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, assassinati nel 1992 dalla mafia.

La preside Viviana Guidetti, gli insegnanti, i rappresentanti degli studenti di ciascuna classe e del Consiglio d'Istituto, hanno accolto le autorità davanti al porticato dell'ala ovest di Villa Crivelli. Alla cerimonia erano presenti anche il sindaco Antonio Romeo, i Carabinieri Forestali, il comandante della Compagnia di Desio Maurizio Guadalupi, il comandante della stazione di Limbiate, Saverio Rappazzo. C’erano anche Salvatore e Alida Attanasio, genitori dell’ambasciatore Luca Attanasio ucciso in Congo nel 2021.

Questo deve essere un segnale per il futuro, un momento di riflessione sul fatto che ognuno di noi ha un ruolo importante nella società e molto spesso si decide alla vostra età la persona che si vuole essere. Giovanni Falcone e Luca Attanasio hanno dedicato la loro vita alla giustizia, alla libertà di tutti noi. Sono eroi civili. Faremo di tutto per conservare al meglio questa talea e farla crescere rigogliosa

Le azioni più significative sono quelle che ognuno di noi sente dentro, ognuno ha l’intelligenza per capire qual’è la strada che vuole scegliere. Qualcuno di voi conosce Luca Attanasio? Il 22 febbraio, tra qualche giorno, celebreremo l’anniversario della morte. Noi ma soprattutto voi avete il dovere di capire chi erano quelle persone perché ognuno di voi ha in dovere di rappresentarle. La moglie del commissario Calabresi diceva che la memoria viaggia con le gambe e oggi quelle gambe siete voi

Salvatore Attanasio ha esortato gli studenti a inseguire i propri sogni

Luca scelse di servire il suo Paese e così iniziò la sua avventura nella diplomazia. Diventare ambasciatore a 40 anni non è facile, normalmente lo si diventa dopo i 50 anni. Lui era avanti in carriera, esclusivamente per meriti, nessuno nella nostra famiglia aveva precedenti in ambito diplomatico. Però aveva un sogno e lo ha realizzato, per questo voglio dirvi ragazzi che realizzare i propri sogni è possibile, ma bisogna crederci