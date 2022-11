L'albero di Giovanni Falcone crescerà nel giardino della scuola di Robbiano

Un Ficus macrophillacolumnarismagnoleides - pianta che cresce nei pressi della casa dove viveva il giudice Falcone, assassinato nel 1992 dalla mafia - crescerà nel giardino della scuola di Robbiano.

La speciale piantumazione

Questa mattina, lunedì 21 novembre, il sindaco, gli assessori e il comandante della stazione Carabinieri di Giussano hanno partecipato alla speciale e significativa piantumazione in occasione della Giornata nazionale degli alberi. E’ arrivata infatti in città una talea proveniente dalla Sicilia, e più precisamente dall’albero di Giovanni Falcone, che gli studenti della scuola primaria «Don Rinaldo Beretta» hanno messo a dimora.

Iniziativa legata ad un progetto di legalità

I ragazzi delle elementari stanno portando avanti un percorso sulla legalità promosso nelle scuole del territorio e la piantumazione ha rappresentato una delle tappe di questo importante lavoro didattico.

Duplice quindi il significato della mattinata: quello ecologico e quello sociale per rimarcare il valore dell’ambiente , ma anche della pace e legalità.

Mattinata green anche alla Gabrio Piola

Subito dopo l'appuntamento a Robbiano, sindaco e assessori si sono spostati alla scuola "Gabrio Piola", per un'altra importante inziativa. La mattinata “green” è infatti proseguita nell’area verde esterna della scuola primaria di via D'Azeglio. Alunni e insegnanti hanno inaugurato l'Orto didattico divulgativo, realizzato con i fondi Pon Edugreen e reso possibile grazie alla collaborazione degli Uffici Ambiente e Stabili e Verde del Comune di Giussano. Per questa occasione sono state messe a dimora due piante da frutto donate dall’Amministrazione comunale.