L'attore Francesco Mandelli tra gli studenti delle medie

Una lezione di vita e di orientamento per le classi terze della scuola media "Pietro Verri" di Biassono con un uomo «autentico, originale e fuori dal gregge» come l'attore Francesco Mandelli.

L'attore Francesco Mandelli

Un ospite d’eccezione ha fatto tappa alla scuola media «Pietro Verri»: l’attore, regista, doppiatore, sceneggiatore Francesco Mandelli, ha raccontato agli studenti il suo viaggio in Perù, la giovinezza all’oratorio e il suo incontro con Dio. «La vita è meravigliosa e preziosa, non cambierei nulla della mia, e il Francesco di 30 anni fa con i brufoli, un po’ mi manca» ha detto ai ragazzi incalzandoli ad avere la gioia di vivere perché «la magia è proprio credere in sé stessi: se si sbaglia, pazienza».

La missione in Perù

Consapevole che oggi gli adolescenti vivono in un mondo più difficile, in cui per mezzo dei social sei sotto i riflettori quotidianamente, ha sottolineato: «A volte è bene allontanarsi perché nulla è filtrato, ma il giudizio è mascherato dall’anonimato e ciò ci deprime sempre più». Le parole che vorrebbe lasciare impresse dopo questo incontro sono «autenticità, originalità, umiltà». Ha consigliato ai ragazzi di non offendersi, ma di essere invece stimolati dal mondo che li circonda: «Bisogna avere il coraggio di confrontarsi con la realtà, come ho fatto andando in Perù attraverso la missione Mato Grosso. Fate tante esperienze per cogliere la verità vista con i vostri occhi, non filtrata da qualcuno o da qualcosa. Soffermatevi sul concetto di libertà, così scontato per la maggior parte dell’umanità ma unico e prezioso».

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 26 marzo 2024.