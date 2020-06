L’Avis dona un diario speciale per gli alunni delle scuole vimercatesi. Saranno 3800 gli allievi delle scuole secondarie di primo grado che lo riceveranno.

Diario speciale donato da Avis

Il prossimo anno scolastico 3800 studenti delle scuole secondarie di primo grado dei comuni afferenti alle Avis comunali di Busnago-Roncello, Arcore, Ornago e Vimercate riceveranno in omaggio un diario speciale utile a fini scolastici e anche per conoscere, in modo semplice e divertente, l’Avis e il dono del sangue.

“Abbiamo vissuto tutti un anno molto particolare e molto difficile da tanti punti di vista – spiega il Presidente Sergio Valtolina – che non ci ha permesso di poter effettuare il consueto Concorso “Crea la copertina del Diario Avis”. Per questo motivo una nostra donatrice e illustratrice, Valentina Volpi, si è resa disponibile a creare la copertina del diario”.

L’aereo rosso, spiegano i volontari Avis, vuole essere un segno di speranza, affinché ciascuno possa tornare a volare e a guardare il futuro con serenità. “Vogliamo che ciascuno di voi guardi gli aeroplanini rossi ringraziando i tanti donatori (di sangue e plasma) che ogni giorno regalano qualcosa agli ammalati”.

L’importanza di donare il sangue

“Con il nostro diario – conclude il presidente – portiamo il messaggio della donazione di sangue e più in generale della solidarietà nelle scuole, che da sempre rappresentano uno degli interlocutori principali della nostra Associazione. E’ significativo ricordare che da diversi anni Avis è presente nelle scuole grazie ad un protocollo di intesa con il Miur recentemente rinnovato da Avis Nazionale”.

TORNA ALLA HOME