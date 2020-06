Lavori per 700mila euro per la scuola Casati e il palazzetto

Estate di cantieri per la scuola Casati di Usmate e il palazzetto dello sport di via Luini. Sopra il plesso scolastico si installerà un tetto fotovoltaico.

Due interventi di primaria importanza, entrambi collegati all’efficientamento energetico, che permetteranno di riqualificare la Scuola Primaria Casati e il Palazzetto Polifunzionale di via Luini. Due cantieri che consentiranno ad alunni e sportivi di poter fruire dall’inizio del mese di settembre di spazi esteticamente più gradevoli e meno “dispensivi” a livello energetico.

“Si tratta di due importanti opere che prendono il via proprio in questi giorni – afferma Lisa

Mandelli, Sindaco di Usmate Velate –. Ringrazio tutto l’Ufficio Tecnico Comunale che in questi

mesi si sta spendendo con particolare energia per garantire l’attuazione dei tanti obiettivi che la

mia Amministrazione Comunale ha in essere non solo per quest’anno, ma anche per i prossimi. I

cantieri che partono sono infatti il frutto di un lavoro spesso iniziato mesi fa, che ora diviene visibile

e già nel mese di settembre potrà essere fruito da tante bambini e ragazzi”.