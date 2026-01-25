Le formelle della “Pietro Verri” donate a un villaggio del Burkina Faso

Le formelle in creta realizzate dagli studenti della scuola media «Pietro Verri», dell’istituto comprensivo «Sant’Andrea» di Biassono, sono arrivate in un villaggio del Burkina Faso nell’Africa occidentale.

Le formelle della scuola “Pietro Verri”

La promessa, fatta durante l’incontro a scuola nel marzo dello scorso anno, è stata mantenuta. Si tratta di un bellissimo progetto di condivisione, pensato dal professore Vincenzo Roberto, che ha coinvolto gli studenti della scuola media e l’associazione «Bridges for Growth – Foungou Delelopment Hub», che di recente ha realizzato una Cittadella nel villaggio di Foungou, in Africa occidentale. Una «Cittadella della musica, dei pensieri e delle parole» per ragazzi dai 5 ai 15 anni, che ospita un laboratorio musicale, teatrale e una biblioteca.

Il presidente dell’associazione

«Ci siamo avvicinati a questa realtà grazie all’adozione di nostro figlio Hayouba che oggi ha 20 anni – ha spiegato Giuseppe Falvo, presidente e fondatore dell’associazione “Bridges for Growth – Foungou Delelopment Hub”- Con l’aiuto di Dio, il nostro progetto della Cittadella è diventato realtà. Il progresso sociale passa anche da iniziative socio-culturali». Dall’incontro a scuola con Giuseppe Falvo è nata l’idea del professor Roberto, l’ideatore del laboratorio «Con-creta» nell’ambito del progetto «Lascia un segno» nato nel 2017, di realizzare un pannello con le formelle create dagli studenti da donare ai ragazzi che frequenteranno la Cittadella.

Bridges for Growth – Foungou Delelopment Hub

«Bridges for Growth – Foungou Delelopment Hub è un’associazione che guarda esclusivamente all’Africa, e precisamente allo stato del Burkina Faso – sottolinea Falvo – Con grande stupore la donazione delle formelle ha suscitato negli alunni della scuola media antistante alla Cittadella un interesse particolare, fatto di curiosità e allegria. Si sono subito attivati a cercare di tradurre tutte le frasi scritte su ogni formella dove ogni parola catturava la loro sensibilità. Credo che le formelle siano per loro un messaggio di vicinanza più diretta di uno smartphone, perché poggiare le loro mani nelle formelle e come avere quasi un contatto fisico con l’alunno/a che l’ha formata. Le formelle sono state collocate sulla parete frontale della Cittadella dando una connotazione di un posto di incontro e amicizia, il tutto completato con i laboratori della Cittadella: biblioteca, musica e teatro. L’istituto Verri con la donazione delle formelle ha adottato tutti gli studenti del villaggio di Foungou».

Inaugurato il centro culturale La Cittadella

«La Cittadella deve essere di tutti – ha aggiunto Falvo, fondatore e finanziatore del progetto – Un centro culturale a disposizione anche degli abitanti dei villaggi vicini. Ora il mio sogno è riuscire a realizzare anche un centro diurno per minori con problemi neurologici». «Le formelle in creta sono state posizionate nella struttura polivalente creata per dare l’opportunità ai ragazzi di compiere un percorso di alfabetizzazione oltre che di partecipare a laboratori di arte, teatro e musica – spiega con soddisfazione il professor Vincenzo Roberto – Oltre alle formelle abbiamo donato anche materiale scolastico e libri in francese». Una collaborazione iniziata con la dirigente scolastica, Mariagnese Trabattoni, ora in pensione, e portata avanti dall’attuale dirigente, Giovanna Lauria, «per portare avanti una collaborazione sempre più ampia e diretta e con una visione a lungo termine. Un progetto che vuole essere una sorta di gemellaggio con questo paese dell’Africa Occidentale coinvolgendo sempre maggiormente la nostra scuola» ha concluso.