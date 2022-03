Lesmo, grande successo per la "Settimana della Scienza" alla scuola media

L'iniziativa

Il tradizionale appuntamento è ripreso dopo due anni di interruzione a causa della pandemia: tantissime le attività proposte ai ragazzi

Dopo due anni di stop forzato, causa pandemia, finalmente la scuola media di Lesmo è riuscita a riproporre ai propri studenti l’abituale appuntamento con la "Settimana della Scienza".

Lesmo, grande successo per la "Settimana della Scienza" a scuola

Numerose le iniziative e i progetti portati avanti durante l'ultima settimana, interamente dedicato al mondo della scienza e della tecnica. Dai giochi matematici in occasione del "Pi Greco Day" (lo scorso 14/3), ai laboratori sull'estrazione del DNA; dagli incontri con gli astrofili insieme al "Gav" di Villasanta, alle attività legate alla sicurezza informatica. Non sono mancati inoltre gare di orienteering e incontri sulla prevenzione e sui corretti stili di vita per combattere patologie cerebro-cardiovascolari, proposte sostenute grazie alla collaborazione con il personale sanitario dell'ospedale San Gerardo di Monza e con l'associazione "Alice".

La soddisfazione di studenti e docenti

Grande è stato il successo ottenuto e molto favorevole la risposta degli alunni che hanno anche fornito spunti e suggerimenti per la prossima edizione della "Settimana della Scienza" in programma nel 2023.